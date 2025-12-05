Európa óva inti Zelenszkijt a béketárgyalások legveszélyesebb hibájától?

Az európai vezetők azt tanácsolták Zelenszkijnek, hogy világosan határozza meg az Egyesült Államok szerepét a biztonsági garanciákban, mielőtt engedményeket tenne Oroszországnak.

Az európai vezetők december 1-jén telefonbeszélgetésükben arra figyelmeztették Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ne egyezzen bele semmilyen orosz követelésbe az Egyesült Államok határozott biztonsági garanciái nélkül – írja a The Wall Street Journal .

A beszélgetésen állítólag részt vett Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az európai vezetők ragaszkodtak ahhoz, hogy az Egyesült Államok kiemelkedő szerepet kapjon az Ukrajnának kínált biztonsági garanciákban egy esetleges megállapodásban.

Diplomaták szerint Macron hétfőn egy telefonbeszélgetés során azt mondta, hogy Washingtonnak világosan fel kell vázolnia, hogyan fogja megvédeni Ukrajnát, mielőtt Kijev beleegyezik a megállapodás végleges feltételeibe.

Merz arra is figyelmeztette Zelenszkijt, hogy legyen nagyon óvatos a következő napokban, mondván, hogy az amerikaiak játszadoznak Ukrajnával és az európaiakkal – mondta a telefonhívásban részt vevő diplomaták egyike.

Európa ragaszkodik a tárgyalásokon való részvételhez

Ahogy a WSJ megjegyzi, Kijevben és más európai fővárosokban egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Washington nem tisztázta, mit tegyen, ha Oroszország megsérti a potenciális békemegállapodást, és ismét megtámadja Ukrajnát. Ez a figyelmeztetés pedig egy újabb példa arra, hogy az európai vezetők hogyan próbálnak beavatkozni az Egyesült Államok által kevés vagy semmilyen európai részvétellel folytatott béketárgyalásokba – jegyzi meg a kiadvány.

Macron és Merz ezen a héten nyilvánosan szorgalmazták, hogy az európai vezetők is vegyenek részt a tárgyalásokon, mondván, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket csak ők tudnak megoldani, például a belgiumi klíringházban tartott befagyasztott orosz vagyon sorsa.

Ugyanakkor az amerikai tisztviselőkkel folytatott közelmúltbeli telefonbeszélgetések során az európai tisztviselők hangsúlyozták, hogy csak azután tudnak majd egyértelmű biztonsági kötelezettségvállalásokat tenni Ukrajnának, miután megtudták, milyen szerepet fog játszani az USA ezeknek a terveknek a támogatásában.

Biztonsági garanciák Ukrajna számára

A WSJ szerint Ukrajna többször is kijelentette, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében való tagság helyett az Egyesült Államoknak és Európának kellene biztosítania annak védelmét elrettentésként egy jövőbeli orosz támadással szemben.

Macron a múlt héten bejelentette egy új, az Egyesült Államokat is magában foglaló munkacsoport létrehozását, amelynek célja az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák véglegesítése. Két európai diplomata szerint magas rangú francia és brit katonai tisztviselők tartózkodtak ezen a héten az Egyesült Államokban, hogy megbeszéléseket tartsanak a kérdésről.

„Európai tisztviselők arról számolnak be, hogy a Pentagon tisztviselői terveket dolgoztak ki a lehetséges washingtoni biztonsági kötelezettségvállalásokra, de politikai döntés arról, hogy az Egyesült Államok milyen kötelezettségeket fog tenni, még nem született” – áll a cikkben.