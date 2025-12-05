Európa fokozatosan fordul el Ukrajnától

Európa-szerte egyre több ország vizsgálja felül az ukrajnai menekültek támogatási rendszerét, és szigorítja a tartózkodási feltételeket. Vaszil Voszkobojnyik, a Nemzetközi Foglalkoztatási Társaságok Össz-Ukrán Szövetségének elnöke szerint ez a tendencia már elérte Nagy-Britanniát, Skóciát, Németországot és Lengyelországot is, ahol a kormányok a szociális programok visszafogására kényszerülnek.

Szigorodó feltételek és csökkenő támogatások

Az elemzés rámutat, hogy az európai államok fokozatosan csökkentik a menekülteknek járó juttatásokat. A szakértő kiemelte, hogy Lengyelország például 2026-ban tervezi megszüntetni az ideiglenes védelmi státuszt. A térségben zajló változásokról és a Lengyelországba érkezőkről korábban már beszámoltunk.

Németország szintén szigorításokat fontolgat: a tervek szerint korlátoznák azoknak a segélyezését, akik április 1. után érkeztek az országba, valamint fokozatosan csökkentenék a munkanélküli ellátásokat is – írta meg a Kárpát Hír.

A saját állampolgárok az elsők

Voszkobojnyik szerint a folyamat hátterében gazdasági okok állnak. A kormányok számára egyre nehezebb fenntartani a külföldieknek szóló, kiterjedt támogatási programokat, ezért a prioritások átrendeződnek.

„A helyzet Skóciában és Nagy-Britanniában az általános trendet tükrözi. A kormányok a saját állampolgáraik támogatását helyezik előtérbe.”

Nehéz döntés előtt a legkiszolgáltatottabbak

A szakértő figyelmeztetett: az ukrán menekülteknek cselekvési tervvel kell rendelkezniük, és nem hagyatkozhatnak kizárólag az állami segélyekre. A legnehezebb helyzetben a fogyatékkal élők és a kisgyermekes anyák vannak, akiknek korlátozottak a munkavállalási lehetőségeik.

Számukra hamarosan eljöhet a pillanat, amikor választaniuk kell: vagy átköltöznek egy olyan országba, ahol még szélesebb körű a támogatás, vagy visszatérnek Ukrajnába, mivel „a hosszú távú támogatás sehol sem garantált”.