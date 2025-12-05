Külföld
Európa fokozatosan fordul el Ukrajnától
Bezárulnak az ajtók
Szigorodó feltételek és csökkenő támogatások
Az elemzés rámutat, hogy az európai államok fokozatosan csökkentik a menekülteknek járó juttatásokat. A szakértő kiemelte, hogy Lengyelország például 2026-ban tervezi megszüntetni az ideiglenes védelmi státuszt. A térségben zajló változásokról és a Lengyelországba érkezőkről korábban már beszámoltunk.
Németország szintén szigorításokat fontolgat: a tervek szerint korlátoznák azoknak a segélyezését, akik április 1. után érkeztek az országba, valamint fokozatosan csökkentenék a munkanélküli ellátásokat is – írta meg a Kárpát Hír.
A saját állampolgárok az elsők
Voszkobojnyik szerint a folyamat hátterében gazdasági okok állnak. A kormányok számára egyre nehezebb fenntartani a külföldieknek szóló, kiterjedt támogatási programokat, ezért a prioritások átrendeződnek.
„A helyzet Skóciában és Nagy-Britanniában az általános trendet tükrözi. A kormányok a saját állampolgáraik támogatását helyezik előtérbe.”
Nehéz döntés előtt a legkiszolgáltatottabbak
A szakértő figyelmeztetett: az ukrán menekülteknek cselekvési tervvel kell rendelkezniük, és nem hagyatkozhatnak kizárólag az állami segélyekre. A legnehezebb helyzetben a fogyatékkal élők és a kisgyermekes anyák vannak, akiknek korlátozottak a munkavállalási lehetőségeik.
Számukra hamarosan eljöhet a pillanat, amikor választaniuk kell: vagy átköltöznek egy olyan országba, ahol még szélesebb körű a támogatás, vagy visszatérnek Ukrajnába, mivel „a hosszú távú támogatás sehol sem garantált”.