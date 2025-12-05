Döbbenetes hiba az ukrán mozgósításban

Sürgős változtatásokat javasol a mozgósítási szabályokban az Európai Üzleti Szövetség (EBA), hogy megvédje a kritikus infrastruktúrában dolgozókat a véletlenszerű besorozástól. A szervezet szerint a jelenlegi rendszer egy joghézag miatt kockára teszi a gazdasági stabilitást, ezért levélben fordultak a kormány vezető minisztereihez, köztük Julija Szviridenko miniszterelnök-helyetteshez és Mihajlo Fedorov digitális átállásért felelős miniszterhez.

A probléma gyökere a 76-os számú kormányrendeletben rejlik, amely előírja, hogy a lejárt mentesség és az új „brony” (védettség) aktiválása között legalább 72 órának kell eltelnie. Ez a háromnapos kényszerszünet komoly kockázatot jelent: ebben az időszakban a jogilag egyébként védett, kritikus fontosságú munkavállaló is mozgósíthatóvá válik.

A helyzet különösen éles most, 2025 decemberének elején, amikor számos vállalat „kritikus” státusza lejár, és tömegesen kellene megújítaniuk alkalmazottaik védettségét. A cégek hiába igazolják jogosultságukat, a technikai szünet miatt nem tudják garantálni embereik biztonságát.

A levél címzettjei között szerepel Olekszij Szobolev gazdasági miniszter is. A szervezet érvelése szerint a folyamatos újrafoglalás (átfoglalás) technikai lehetőségének megteremtése kulcsfontosságú a kritikus infrastruktúra működéséhez – írta meg a Kárpát Hír.

„Szükséges megőrizni az egyensúlyt a mozgósítási igények és a gazdasági stabilitás között, hogy elkerüljük az üzleti működés zavarait és a költségvetési bevételek zuhanását.”

Az üzleti szféra szerint a jelenlegi „technikai szünet” nemcsak a vállalatoknak okoz fejfájást, hanem az államháztartásnak is, hiszen a kulcsemberek elvesztése termeléskieséshez és adóbevétel-csökkenéshez vezethet.