Újabb ukrán képviselőnél tartottak házkutatást

Dokumentálták, hogyan zsarolt ki a parlamenti képviselő a bűntársaival együtt 250 000 dollárt egy vállalkozótól.

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az Ukrán Biztonsági Szolgálat újabb képviselőnél tartott házkutatást

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az Ukrán Biztonsági Szolgálattal közösen működő Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SAP) leleplezett egy bűnszervezetet.

A NABU sajtóosztályának beszámolója szerint egy ukrán képviselő is érintett az ügyben. Ő vezette a leleplezett bűnözői csoportot.

„A kiemelt nyomozati intézkedések folyamatban vannak. A részleteket később közöljük” – tette hozzá a NABU.

Ugyanakkor az „Ukrajinszka Pravda” saját bűnüldöző szervekbeli forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Anna Skorohodról, a „Jövőért” párt parlamenti képviselőjéről van szó.

Források szerint Skorohodot házkutatás alatt állították. Nagy összegű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják. Dokumentálták, hogyan zsarolt ki a parlamenti képviselő bűntársaival együtt 250 ezer amerikai dollárt egy üzletembertől.

Nem sokkal később maga Skorohod is megerősítette a házkutatásokat. A Facebookon azt írta, hogy nyomozati lépéseket tesznek a lakásában, de ezt az ellenzékre nehezedő „közvetlen nyomásnak” nevezte.

„Nincs rejtegetnivalóm, a tevékenységem a tenyeremben van. Az események időpontja és kontextusa azonban egyértelmű következtetésekre vezet: ezt közvetlen nyomásgyakorlásként látom az ellenzékre, és egy elvi álláspont miatti politikai tevékenységem megakadályozására tett kísérletként” – jegyezte meg.

Anna Skorohod ukrán népi képviselő, akit 2019-ben választottak meg a 93. választókerületből (Kijevi terület). Miután bekerült a parlamentbe, csatlakozott a Nép Szolgája frakcióhoz, és az Energiaügyi és Lakásügyi Bizottságban dolgozott.

2019 novemberében azonban Skorokhodot kizárták a frakcióból, miután politikai üldöztetést hirdetett, amiért a frakció által támogatott törvényjavaslatok ellen szavazott.

Jelenleg a Verhovna Rada Jövőért csoportjához tartozik.

A média a pénzügyeiről is beszámol - lakása, több autója, vállalkozásba való befektetései. Ugyanakkor források megjegyzik, hogy volt férje (származása orosz) jelenleg aktívan keres pénzt sátorozási szerződésekből, és kapcsolatban áll építőipari cégekkel.

Skorokhod az utóbbi időben nyilvánosan bírálta a hatóságok, a hadsereg és a rendszer intézkedéseit – álláspontja vitákat vált ki, és gyakran botrányok okává válik.