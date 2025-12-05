Külföld
Újabb ukrán képviselőnél tartottak házkutatást
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az Ukrán Biztonsági Szolgálattal közösen működő Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SAP) leleplezett egy bűnszervezetet.
A NABU sajtóosztályának beszámolója szerint egy ukrán képviselő is érintett az ügyben. Ő vezette a leleplezett bűnözői csoportot.
„A kiemelt nyomozati intézkedések folyamatban vannak. A részleteket később közöljük” – tette hozzá a NABU.
Ugyanakkor az „Ukrajinszka Pravda” saját bűnüldöző szervekbeli forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Anna Skorohodról, a „Jövőért” párt parlamenti képviselőjéről van szó.
Források szerint Skorohodot házkutatás alatt állították. Nagy összegű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják. Dokumentálták, hogyan zsarolt ki a parlamenti képviselő bűntársaival együtt 250 ezer amerikai dollárt egy üzletembertől.
Nem sokkal később maga Skorohod is megerősítette a házkutatásokat. A Facebookon azt írta, hogy nyomozati lépéseket tesznek a lakásában, de ezt az ellenzékre nehezedő „közvetlen nyomásnak” nevezte.
„Nincs rejtegetnivalóm, a tevékenységem a tenyeremben van. Az események időpontja és kontextusa azonban egyértelmű következtetésekre vezet: ezt közvetlen nyomásgyakorlásként látom az ellenzékre, és egy elvi álláspont miatti politikai tevékenységem megakadályozására tett kísérletként” – jegyezte meg.
Anna Skorohod ukrán népi képviselő, akit 2019-ben választottak meg a 93. választókerületből (Kijevi terület). Miután bekerült a parlamentbe, csatlakozott a Nép Szolgája frakcióhoz, és az Energiaügyi és Lakásügyi Bizottságban dolgozott.
2019 novemberében azonban Skorokhodot kizárták a frakcióból, miután politikai üldöztetést hirdetett, amiért a frakció által támogatott törvényjavaslatok ellen szavazott.
Jelenleg a Verhovna Rada Jövőért csoportjához tartozik.
A média a pénzügyeiről is beszámol - lakása, több autója, vállalkozásba való befektetései. Ugyanakkor források megjegyzik, hogy volt férje (származása orosz) jelenleg aktívan keres pénzt sátorozási szerződésekből, és kapcsolatban áll építőipari cégekkel.
Skorokhod az utóbbi időben nyilvánosan bírálta a hatóságok, a hadsereg és a rendszer intézkedéseit – álláspontja vitákat vált ki, és gyakran botrányok okává válik.