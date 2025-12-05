Az ukrán erők csapást mértek egy olajfinomítóra és egy kikötőre

Az ukrán erők csapást mértek péntekre virradóra Oroszország Krasznodari területén a temrjuki tengeri kikötő infrastruktúrájára és a szamarai régióban lévő szizranyi olajfinomítóra - közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

„Az agresszor Oroszország katonai-gazdasági potenciáljának csökkentése keretében december 5-re virradóra az ukrán védelmi erők egységei csapást mértek a temrjuki tengeri kikötő infrastruktúrájára. Ebben a kikötőben egyebek mellett cseppfolyósított földgáz és vegyi áruk átrakodását végzik. Részt vesz az orosz megszálló hadsereg ellátásában. Találatot és tüzet rögzítettek a létesítmény területén” - áll a közleményben.

A vezérkar hozzátette, hogy találat érte a szizranyi olajfinomítót is. „Ennek az olajfinomítónak az éves feldolgozási mennyisége 7-8,9 millió tonna kőolaj. A létesítmény részt vesz az orosz agresszor fegyveres erőinek ellátásában.

A finomító területére dróncsapást mértek, ami után szintén tűz követett. Előzetes információk szerint a finomító egyik berendezése megrongálódott” - írta a vezérkar. A vezérkar azt is megerősítette, hogy a támadásban a szaratovi olajfinomítót is találat érte, és megrongálódott egy első fázisú kőolajtisztító egység.

2025. december elejére a finomító teljesen felfüggesztette a nyersolaj első fázisú feldolgozását, és kapacitása kevesebb mint 50 százalékán működik a kulcsfontosságú berendezések teljes leállása után - fűzte hozzá az ukrán hadsereg vezérkara.

Az ukrán katonai hírszerzés a Facebookon arról számolt be, hogy Szellemek nevű különleges egysége két hét alatt nyolc orosz célpontot semmisített meg a megszállt Krímben, köztük egy Szu-24-es bombázót, három radarállomást, valamint az orosz megszállók egyik tehervonatát.

A hírszerzés csütörtökön közölte, hogy különleges egysége megsemmisített egy orosz MiG-29-es vadászgépet a Krím félszigeti Szevasztopol melletti kacsai légibázison. Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban elismerte, hogy az orosz csapatok előre tudtak törni a Harkiv megyei Vovcsanszkban, és igyekeznek megvetni a lábukat a város romjai között. „Igen, valóban van ott orosz előretörés.

Figyelembe kell venni, hogy Vovcsanszk gyakorlatilag romokban hever, és az oroszok megpróbálnak a város romjain hadállást felvenni” - mondta Trehubov. Szavai szerint az ukrán erők a nehéz körülmények ellenére tartják állásaikat Vovcsanszk déli és nyugati részein.

Hozzátette, hogy a harcok jellegét a drónok aktivitása határozza meg. Mindazonáltal az időjárás befolyásolja a drónok működését, „ami lehetőséget ad az ellenségnek olyan műveletekre, amelyek során kis csoportokban, észrevétlenül próbálnak behatolni az ukrán ellenőrzésű városrészekbe”.

A szóvivő elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk környékén a helyzet kedvezőbb, mint más frontszakaszokon, „mivel az orosz csapatok elsiették a támadást, túlbecsülték saját képességeiket, és veszteségeket szenvednek el a városi területeken”.

„Az ellenség ezután megpróbálta a valóságot hozzáigazítani a saját állításaihoz, és ezzel csak rontott a helyzetén. A város északi részein az oroszok jelen vannak, ott viszont ukrán drónok, illetve ellentámadások tizedelik őket” - emelte ki Trehubov. Makszim Bakulin, az ukrán nemzeti gárda alá tartozó Azov egység 14. különleges dandárjának szóvivője a Kijiv24 televízió adásában emlékeztetett arra, hogy az orosz erők a Donyeck megyei Pokrovszkért már több mint egy éve harcolnak, és „hihetetlenül nagy veszteségeket szenvednek el”.

Szerinte az oroszoknak most igazolniuk kell valamivel a veszteségeiket, ezért igyekeznek győzelmet színlelni a közvélemény előtt, például orosz zászlók kitűzésével a városban. A katona azt is hozzátette, hogy az orosz hadsereg igyekszik bekeríteni a Pokrovszk melletti Mirnohradot. Vladiszlav Hajvanenko, a keleti Dnyipropetrovszk megye ügyvivő kormányzója közölte, hogy orosz támadásban életét vesztette egy 12 éves fiú a régióban, három ember pedig megsebesült.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel 80-at sikerült megsemmisíteni abból a 137 drónból, amellyel Oroszország támadta Ukrajnát, és 13 helyszínen rögzítettek ellenséges találatokat.