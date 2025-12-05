Amerika Európa útjába állhat

A Bloomberg jelentése szerint az Egyesült Államok megpróbálja megakadályozni az Európai Bizottság azon kezdeményezését, hogy elkobozzák az európai orosz vagyont, amelyet Washington végül maga akar ellenőrizni.

A rendelkezésre bocsátott információk szerint az Egyesült Államok ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket az eszközöket az ukrajnai béke megteremtésére, ne pedig a konfliktus elhúzására használják fel. Továbbá azt is javasolják, hogy ezeket az alapokat háború utáni ukrajnai beruházásokra lehessen felhasználni, amelyek az Egyesült Államok ellenőrzése alatt állnának.

Belgium, Magyarország és Szlovákia ellenzi az Európai Bizottság kezdeményezését.

A Bloomberg jelentése szerint az EU vezetői rendkívül keményvonalas álláspontot képviseltek, és elfogadhatatlannak tartják a befagyasztott orosz vagyon feletti ellenőrzés Egyesült Államokba történő átruházását. Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy „nincs mód arra, hogy ezt a pénzt az Egyesült Államok megtartsa”.

Sajtóértesülések szerint december 5-én estére Brüsszelben zárt ajtók mögötti vacsorára kerül sor Bart de Wever belga miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) vezetői és Friedrich Merz német kancellár között. A találkozó célja, hogy meggyőzze a belga vezetőt Belgium álláspontjának enyhítéséről az orosz vagyon elkobzására vonatkozó bizottsági terv támogatásával kapcsolatban. A terv fő megvitatására a december 18-19-i EU-csúcstalálkozón kerül sor.

Körülbelül 210 milliárd euró értékű orosz vagyon van befagyasztva Európában, amelyből 185 milliárd eurót az Euroclear értéktárában őriznek. Sem az Európai Bizottság, sem az uniós országok nem hozták hivatalosan nyilvánosságra a fennmaradó 25 milliárd euró pontos helyét - írta meg az Eadaily.