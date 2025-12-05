A német parlament elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt

A német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) pénteken elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt, amely 2027 júliusától önkéntes formában teszi lehetővé a szolgálatot férfiak és nők számára egyaránt.

A jogszabályt 323 képviselő támogatta és 272 ellenezte a törvényhozásban. A törvényt még a német szövetségi parlament felsőházának (Bundesrat) is jóvá kell hagynia. A törvény értelmében a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, melyre a férfiaknak kötelező válaszolniuk, és ebben kell választ adniuk, hogy szeretnének-e önkéntes szolgálatot teljesíteni.

A nők számára a válaszadás nem kötelező, mert a német alkotmány a nők katonai szolgálatáról nem rendelkezik. A törvény értelmében január 1-jétől a fiatal férfiaknak kötelező orvosi vizsgálaton részt venniük, és regisztráltatniuk magukat. Maga a katonai szolgálat nem kötelező, és havonta minimum 2600 euró (mintegy 990 ezer forint) fizetés jár érte.

A hosszabb szolgálatot jobban honorálja a törvény. Boris Pistorius védelmi miniszter a szavazás előtt úgy érvelt, hogy a szólás és gyülekezés szabadsága, a vallásszabadság "nem fogja megvédeni magát". "Ehhez olyan emberekre van szükség, akik kiállnak ezekért a dolgokért, nem pedig olyanok, akik a kerítés mögül várják, hogy mások ezt megtegyék" - mondta a politikus.

A törvénytervezet elfogadása előtt a német kormánykoalíciót alkotó pártok között vita folyt arról, hogy visszaállítsák-e a kötelező sorkatonai szolgálatot. Mivel a szociáldemokraták ezzel nem értettek egyet, végül az önkéntes szolgálat bevezetésében állapodtak meg, azzal a kitétellel, hogy a parlament elrendelheti a kötelező sorozást, ha önkéntes alapon nem sikerül elérni a kívánt létszámbővítést a hadseregben.

A NATO ajánlása szerint Németországnak 460 ezer főre kellene növelnie a hadserege létszámát, amelyben belül 260 ezer hivatásos, és 200 ezer tartalékos katonát kellene állományban tartania. Jelenleg 182 ezer a hivatásos, illetve 49 ezer a tartalékos katonáik létszáma.