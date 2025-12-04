Versenyjogi vizsgálatot indítottak a Meta WhatsApp-szabályai miatt

Az Európai Bizottság csütörtökön hivatalos versenyjogi vizsgálatot indított a Meta ellen az amerikai technológiai óriásvállalat új irányelve miatt, amely korlátozhatja a mesterségesintelligencia-szolgáltatók hozzáférését a cég által üzemeltetett WhatsApp kommunikációs platformhoz.

A Meta októberben jelentette be, hogy az olyan vállalkozások, amelyeknek fő szolgáltatása mesterséges intelligencián (MI) alapul, a jövőben nem használhatják a WhatsApp Business Solution nevű eszközt, amely lehetővé teszi a cégek és ügyfeleik közötti kommunikációt. Az MI-t támogató vagy kiegészítő funkciók – például automatizált ügyfélszolgálat – továbbra is engedélyezettek.

A bizottság attól tart, hogy a változás miatt harmadik fél MI-szolgáltatói nem tudják elérni felhasználóikat a WhatsAppon keresztül az Európai Gazdasági Térségben (EGT), miközben a Meta saját MI-szolgáltatása, továbbra is elérhető maradna. A szabályok a meglévő MI-szolgáltatók számára 2026. január 15-től, az új belépők számára pedig már 2025. október 15-e óta érvényesek.

A vizsgálat az EGT teljes területére kiterjed, Olaszország kivételével, hogy elkerüljék az átfedést az olasz versenyhatóság folyamatban lévő eljárásával.

A bizottság közölte: a vizsgálat kiemelt prioritást élvez. Emlékeztettek: a versenyjogi eljárásnak nincs kötelező határideje, időtartama a vizsgálat bonyolultságától és az érintett vállalatok együttműködésétől függ.