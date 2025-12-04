Változásra van szükség Brüsszelben, a lehető leggyorsabban, az uniós intézmények ugyanis vezetési és identitásválsággal küzdenek – jelentette ki László András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben csütörtökön.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel rendezett konzervatív konferencián tartott előadásában László András hangsúlyozta, a józan ész és az európai értékek hiányoznak az európai politikából és a döntéshozatalból.

A régi elit képtelen megbirkózni azzal a gondolattal, hogy a globalista, liberális történelemértelmezés megbukott. Az az ígéret, hogy eljön a liberális demokráciák, a globális jólét időszaka, hamisnak bizonyult – tette hozzá.

„Egy korszak végén vagyunk, a hidegháború utáni liberális globalista politika nem váltotta be ígéreteit. Az EU kudarcot vallott: béke helyett háború van, szabadság helyett válságok váltják egymást, jólét helyett stagnálás és megélhetési válság jelentkezett” – fogalmazott.

Európa olyan kihívásokkal, sok esetben önmaga által okozott válságokkal néz szembe, amelyeket nem tud, vagy nem hajlandó megoldani. A régi brüsszeli elit nem riad vissza attól, hogy szükség esetén megsértse saját szabályait, a demokratikus elveket, miközben jogállamiságot hirdet és Európa-pártinak nevezi magát – mondta.

A brüsszeli elit mindig megtalálja a módját annak, hogy egy válságot felhasználva tovább növelje hatalmát a tagállamok felett. Legyen szó pénzügyi válságról, migrációs válságról, egészségügyi világjárványról vagy bármilyen más kérdésről, Brüsszelben a válasz mindig az, hogy európai megoldást találjanak és azt rákényszerítsék a tagállamokra – hívta fel a figyelmet.

A legutóbbi ilyen válság – mint kiemelte – az ukrajnai háború. Az EU vezetői több pénzt, több adósságot és több uniós szintű döntést sürgetnek. A korrupt EU-vezetők számára az ukrajnai korrupciós botrányok sem okoztak jelentős belső vívódást – emelte ki László András.

Szavai szerint Európa legjelentősebb önmaga által okozott válsága azonban a migrációs és határválság, amelynek következményei egyértelműek: több erőszakos bűncselekmény, több terrortámadás. A megoldás egyszerű: mindenekelőtt meg kell védeni a külső határokat, aztán el kell távolítani az illegális bevándorlókat Európából – jelentette ki. Olyan vezetőkre van szükség, akiknek víziójuk, bátorságuk és erőjük van.

Olyan vezetőkre, akik a szólásszabadságot választják a cenzúra helyett, akik a törvényt és a rendet választják, nem pedig a tömeges illegális bevándorlást, akik kiállnak az igazságért, a nőkért és lányokért, nem pedig a „genderideológiáért”, akik magukévá teszik a keresztény és nemzeti örökséget, nem pedig a globalizmust – jelentette ki.

„Ez az egyetlen módja annak, hogy megnyerjük a harcot Európa lelkéért” – fogalmazott.

Nem szabad elfelejteni Európának a keresztény értékeit, a nemzeti hagyományokat, csak ez jelentheti a megújulást és a talpra állást Európa számára – tette hozzá László András.