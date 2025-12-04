Vajon Európa túlélne egy háborút Oroszország ellen?

Az amerikai képviselőkkel folytatott tárgyalások megkezdése előtt Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy ha Európa hirtelen háborút akarna és elindítaná, Oroszország állítólag már most készen állna rá. Az Independent utánajárt, hogy Európa jelenleg rendelkezik-e a szükséges katonai és gazdasági hatalommal ahhoz, hogy legyőzze Oroszországot a csatatéren.

Az európai és orosz fegyveres erők mérete

A kiadvány megjegyezte, hogy az Ukrajna elleni háború során elszenvedett súlyos harctéri veszteségek ellenére az orosz hadsereg mérete óriási, 1,32 millió főre nőtt. Ez a szám messze meghaladja bármely európai ország állandó hadseregének méretét.

Megjegyzendő, hogy Ukrajna 2022-től kezdődő teljes körű inváziója lehetővé tette Putyin számára, hogy megháromszorozza hadserege méretét. Célja, hogy Kína után a világ második legnagyobb hadseregét hozza létre, 1,5 milliós, a tartalékosokkal együtt pedig akár 2,38 milliós reguláris hadsereggel.

A kiadvány hozzátette, hogy Európa csak most kezd rájönni a védelem területén mutatkozó hiányosságaira. A hidegháború vége óta a kiadások általában csökkentek, így Európa ereje az egységében rejlik.

A kiadvány becslése szerint a NATO 3,14 millió aktív katonai személyzetet és 2,75 millió tartalékost tudna állítani, ami összesen 5,89 millió fős személyzetet jelent. A szövetségnek több mint 14 000 tankja és mintegy 21 000 repülőgépe van.

A kiadvány megjegyezte, hogy Oroszország jelenleg körülbelül 2 millió tartalékost tud mozgósítani, ami összesen körülbelül 3,32 millió embert jelent. Moszkva ezenkívül mintegy 12 000 tankkal és közel 4500 repülőgéppel is rendelkezik.

A kiadvány azt is hangsúlyozta, hogy a NATO nagymértékben támaszkodik az Egyesült Államokra a haderő tekintetében. A szövetségesek teljes kiadása várhatóan elérte az 1,59 billió dollárt 2025-ben, de Washington hajlandó volt ebből az összegből 980 milliárd dollárt fedezni.

A tanulmány számításai szerint, ha az Egyesült Államok nem hajlandó csatlakozni egy Oroszország elleni európai háborúhoz, a NATO-nak körülbelül 608 milliárd dollárja lenne, hogy ellensúlyozza az Oroszország által évente elköltött nagyjából 145 milliárd dollárt. A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) becslései szerint Oroszország összege vásárlóerő-paritással kiigazítva meghaladhatja a 460 milliárd dollárt.

Egyéb tényezők, amelyek befolyásolhatták volna az események kimenetelét

A kiadvány megjegyezte, hogy az európai országok közötti taktikai és technológiai különbségek hatékonyságvesztéshez vezetnének. Oroszország nem szembesülne ilyen problémával.

Továbbá a kiadvány úgy véli, hogy a közvélemény támogatása nagymértékben attól függne, hogy ki támadna először. Míg a Kreml már felkészítette az oroszokat a katonai konfrontációra, az európai demokráciáknak nehezebb lenne önkénteseket találniuk.

A kiadvány felidézte, hogy amikor 2024-ben az Egyesült Királyság akkori miniszterelnöke, Rishi Sunak javasolta a nemzeti szolgálat bevezetését az országban, a lakosságnak mindössze 47%-a támogatta ezt a kezdeményezést.