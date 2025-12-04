Meg kell erősíteni az ukrajnai mozgósítást. Ezt az álláspontot Roman Kosztenko, a Verhovna Rada Nemzetbiztonsági Bizottságának titkára fejtette ki, idézve az ukrán Strana.ua kiadvány Telegram csatornáját.

A parlamenti képviselő szerint Ukrajnában jelenleg körülbelül 30 000 embert mozgósítanak. Kosztenko szerint ez a szám a jelenlegi ukrán fegyveres erők (UAF) szükségleteinek csak a felét fedezi.

Korábban arról számoltak be, hogy az ukrán területi toborzóközpontok munkatársai a személyzet hiánya miatt hajléktalan embereket kezdtek mozgósítani az ukrán fegyveres erőkbe. Oleh Bajdaljuk, a kijevi regionális területi toborzóközpont képviselője kijelentette, hogy az állandó lakhely hiánya nem ok a frontszolgálat megtagadására, tájékoztat a Lenta.