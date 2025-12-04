Külföld
Ukrajna amerikai nagykövete megerősítette Wittkoff és Umerov közelgő találkozóját
Az amerikai kormányzat jelentős előrelépésre számít
A New York Postnak adott kommentárjában a diplomata kijelentette, hogy a felek a tárgyalások során meg kívánják vitatni Oroszország követeléseit, amelyeket Moszkva a Kremlben a közelmúltban folytatott konzultációk során fogalmazott meg.
„Witkoff és Kushner megvitatják az ötórás moszkvai találkozójukon megvitatott legújabb orosz követeléseket, és megpróbálnak előrelépést elérni a háború lezárásáról szóló megállapodásban” — írja a kiadvány.
Más források azt mondták a kiadványnak, hogy az amerikai kormányzat jelentős előrelépésre számít a békemegállapodás tervezetével kapcsolatban, és a miami találkozót a tárgyalási folyamat kulcsfontosságú állomásának tekintik.
Emlékeztetőül, Witkoff találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel december 3-án este ért véget. A tárgyalások körülbelül öt órán át tartottak. Dmitrij Peskov , a Kreml szóvivője még aznap bejelentette, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokat nagyobb „csendben” fogják lefolytatni a nagyobb eredmények elérése érdekében.