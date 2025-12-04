2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrajna amerikai nagykövete megerősítette Wittkoff és Umerov közelgő találkozóját

Az amerikai kormányzat jelentős előrelépésre számít

MH
 2025. december 4. csütörtök. 13:22
Megosztás

Olha Stefanishyna, Ukrajna amerikai nagykövete megerősítette Steven Witkoff különmegbízott és Jared Kushner mai találkozóját Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával Miamiban.

Ukrajna amerikai nagykövete megerősítette Wittkoff és Umerov közelgő találkozóját
Steve Witkoff és Rustem Umerov
Fotó: AFP/Pool/Alexander Kazakov, Anadolu via AFP/Dursun Aydemir

A New York Postnak adott kommentárjában a diplomata kijelentette, hogy a felek a tárgyalások során meg kívánják vitatni Oroszország követeléseit, amelyeket Moszkva a Kremlben a közelmúltban folytatott konzultációk során fogalmazott meg.

„Witkoff és Kushner megvitatják az ötórás moszkvai találkozójukon megvitatott legújabb orosz követeléseket, és megpróbálnak előrelépést elérni a háború lezárásáról szóló megállapodásban” — írja a kiadvány.

Más források azt mondták a kiadványnak, hogy az amerikai kormányzat jelentős előrelépésre számít a békemegállapodás tervezetével kapcsolatban, és a miami találkozót a tárgyalási folyamat kulcsfontosságú állomásának tekintik.

Emlékeztetőül, Witkoff találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel december 3-án este ért véget. A tárgyalások körülbelül öt órán át tartottak. Dmitrij Peskov , a Kreml szóvivője még aznap bejelentette, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokat nagyobb „csendben” fogják lefolytatni a nagyobb eredmények elérése érdekében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink