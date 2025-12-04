Olha Stefanishyna, Ukrajna amerikai nagykövete megerősítette Steven Witkoff különmegbízott és Jared Kushner mai találkozóját Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával Miamiban.

A New York Postnak adott kommentárjában a diplomata kijelentette, hogy a felek a tárgyalások során meg kívánják vitatni Oroszország követeléseit, amelyeket Moszkva a Kremlben a közelmúltban folytatott konzultációk során fogalmazott meg.

„Witkoff és Kushner megvitatják az ötórás moszkvai találkozójukon megvitatott legújabb orosz követeléseket, és megpróbálnak előrelépést elérni a háború lezárásáról szóló megállapodásban” — írja a kiadvány.

Más források azt mondták a kiadványnak, hogy az amerikai kormányzat jelentős előrelépésre számít a békemegállapodás tervezetével kapcsolatban, és a miami találkozót a tárgyalási folyamat kulcsfontosságú állomásának tekintik.

Emlékeztetőül, Witkoff találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel december 3-án este ért véget. A tárgyalások körülbelül öt órán át tartottak. Dmitrij Peskov , a Kreml szóvivője még aznap bejelentette, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokat nagyobb „csendben” fogják lefolytatni a nagyobb eredmények elérése érdekében.