Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin elnök moszkvai tárgyalásai sikeresen zárultak – jelentette be Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Putyin elnök tegnap nagyon jó találkozót folytatott Jared Kushnerrel és Steve Witkoffal – mondta Trump.

Witkoff és Kushner az amerikai vezető szerint a tárgyalások eredményeként beszámoltak Moszkva szándékáról, hogy véget vessen a konfliktusnak, írja az Orosz Hírek.

Mi lesz ennek a találkozónak az eredménye? Nem tudom megmondani, mert a tangóhoz két ember kell – tette hozzá.

Trump hangsúlyozta, hogy a rendezés feltételei jelentősen romlottak Ukrajna számára azóta, hogy év elején találkozott Volodimir Zelenszkijjel.

Tudja, amikor ebben az irodában voltam, arról beszéltem, hogy nincsenek lapjai. Azt mondtam (Zelenszkijnek – a szerk.), hogy nincsenek lapjai. Akkor kellett volna megegyezni. Akkor sokkal kedvezőbb volt a helyzet a rendezéshez, de ők bölcsességüknél fogva úgy döntöttek, hogy nem teszik meg. Most sok minden ellene szól – mondta Trump.

Trump hozzátette, hogy Zelenszkij nem hallgatott a tanácsára. Ismét megismételte, hogy az Egyesült Államok többé nem költ pénzt Ukrajna megsegítésére, miközben Joe Biden elnöksége alatt kirabolták az országot.