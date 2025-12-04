Külföld
Putyin újabb hadat üzent Ukrajnának
Oroszország mindenképpen „felszabadítja Donbászt”
Vlagyimir Putyin orosz elnök eltökélt volt, hogy minden szükséges eszközzel „felszabadítsa” Donbászt és az úgynevezett Novorossziját.
A Kreml vezetője az India Todaynek adott interjújában fejezte ki szándékát. „Oroszország mindenképpen felszabadítja Donbászt és Novorossziát – katonai vagy más eszközökkel” – mondta.
Azt is közölte, hogy állítólag azt javasolta Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait Donbászból, és ne indítson katonai akciót, „de Kijev a harcot részesíti előnyben”.
A Kreml vezetője kommentálta a Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel folytatott közelmúltbeli tárgyalásait is.
Azt mondta, hogy a találkozó hasznos volt, de sokáig tartott, mert a békejavaslatok minden egyes pontját át kellett nézniük.
„Oroszország nem értett egyet az amerikai békejavaslatok Ukrajnával kapcsolatos egyes pontjaival, de ez nehéz feladat” – mondta Putyin.
Hozzátette, hogy az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a „béketervének” 28 pontját „4 csomagra” bontsák.