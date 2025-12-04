Megjegyezte, hogy ez a „felszabadítás” katonai vagy más eszközökkel fog bekövetkezni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök eltökélt volt, hogy minden szükséges eszközzel „felszabadítsa” Donbászt és az úgynevezett Novorossziját.

A Kreml vezetője az India Todaynek adott interjújában fejezte ki szándékát. „Oroszország mindenképpen felszabadítja Donbászt és Novorossziát – katonai vagy más eszközökkel” – mondta.

Azt is közölte, hogy állítólag azt javasolta Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait Donbászból, és ne indítson katonai akciót, „de Kijev a harcot részesíti előnyben”.

A Kreml vezetője kommentálta a Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel folytatott közelmúltbeli tárgyalásait is.

Azt mondta, hogy a találkozó hasznos volt, de sokáig tartott, mert a békejavaslatok minden egyes pontját át kellett nézniük.

„Oroszország nem értett egyet az amerikai békejavaslatok Ukrajnával kapcsolatos egyes pontjaival, de ez nehéz feladat” – mondta Putyin.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a „béketervének” 28 pontját „4 csomagra” bontsák.