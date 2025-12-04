Külföld
Putyin megérkezett Indiába
Öleléssel fogadta az indiai miniszterelnök
Vlagyimir Putyin orosz elnököt Narendra Modi indiai miniszterelnök fogadja, amikor az orosz vezető 2025. december 4-én, kétnapos indiai állami látogatásának első napján megérkezik a Palam légitámaszpontra Újdelhiben
Fotó: AFP/Pool/Grigory Sysoyev
„Az orosz vezetőt szállító „Russia” különleges repülőegység repülőgépe leszállt az indiai légierő palam légibázisán” – számolt be a Lenta.
Korábban arról tájékoztattak , hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök személyesen is találkozni akart az orosz elnökkel hivatalos látogatása során.
Korábban vált ismertté , hogy Putyin az ötcsillagos ITC Maurya szállodában szállhat meg Újdelhi diplomáciai negyedében.