Putyin megérkezett Indiába

Vlagyimir Putyin orosz elnök kétnapos látogatásra érkezett az indiai fővárosba , Újdelhibe.

Vlagyimir Putyin orosz elnököt Narendra Modi indiai miniszterelnök fogadja, amikor az orosz vezető 2025. december 4-én, kétnapos indiai állami látogatásának első napján megérkezik a Palam légitámaszpontra Újdelhiben

„Az orosz vezetőt szállító „Russia” különleges repülőegység repülőgépe leszállt az indiai légierő palam légibázisán” – számolt be a Lenta.

Korábban arról tájékoztattak , hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök személyesen is találkozni akart az orosz elnökkel hivatalos látogatása során.

Korábban vált ismertté , hogy Putyin az ötcsillagos ITC Maurya szállodában szállhat meg Újdelhi diplomáciai negyedében.