Külföld

Oroszország válaszolt Macron javaslatára

A parlamenti képviselő gyávaságnak tartotta azt is, hogy a francia elnök nem közvetlenül tett ilyen javaslatot

MH
 2025. december 4. csütörtök. 15:28
Andrej Kolesnik, az Állami Duma védelmi bizottságának tagja szerint Emmanuel Macron francia elnök javaslata az energetikai infrastruktúra elleni támadások moratóriumára értelmetlen Oroszország számára.

Orosz katonák gyakorlaton
Fotó: AFP/Stringer

„Ha Ukrajna energetikai infrastruktúrája visszanyeri teljes kapacitását, akkor az ukrán katonai-ipari komplexum is újraindítja működését. Ez javítani fogja Ukrajna védelmi képességeit, és az orosz hadseregnek erre egyáltalán nincs szüksége” – mondta.

A parlamenti képviselő gyávaságnak tartotta azt is, hogy Macron nem közvetlenül tett ilyen javaslatot, hanem Hszi Csin-ping kínai elnökön keresztül közvetítette azt.

Korábban vált ismertté, hogy a francia elnök moratóriumot javasolt az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokra a következő téli időszakra, számol be a Lenta.

