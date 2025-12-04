Külföld
Oroszország válaszolt Macron javaslatára
A parlamenti képviselő gyávaságnak tartotta azt is, hogy a francia elnök nem közvetlenül tett ilyen javaslatot
Orosz katonák gyakorlaton
Fotó: AFP/Stringer
„Ha Ukrajna energetikai infrastruktúrája visszanyeri teljes kapacitását, akkor az ukrán katonai-ipari komplexum is újraindítja működését. Ez javítani fogja Ukrajna védelmi képességeit, és az orosz hadseregnek erre egyáltalán nincs szüksége” – mondta.
A parlamenti képviselő gyávaságnak tartotta azt is, hogy Macron nem közvetlenül tett ilyen javaslatot, hanem Hszi Csin-ping kínai elnökön keresztül közvetítette azt.
Korábban vált ismertté, hogy a francia elnök moratóriumot javasolt az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokra a következő téli időszakra, számol be a Lenta.