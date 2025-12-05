Oroszország politikai döntésnek tartja, hogy az EU pénzmosási feketelistára tette

Nem valós tényeken alapul az EU hatóságainak azon döntése, hogy Oroszországot feltették a pénzmosás kockázatának kitett országok listájára – közölte csütörtökön az orosz pénzügyi felügyelet (Roszfinmonitoring) az RBK című gazdasági lappal.

A felügyelet hangsúlyozta, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force, FATF) nemzetközi kormányközi szervezet nem támaszt semmilyen kifogást Oroszországgal szemben. A Roszfinmonitoring szerint az Európai Bizottság azon döntése, hogy felteszi Oroszországot a pénzmosás elleni szabályoknak nem megfelelő országok feketelistájára, tisztán politikai indíttatású.

„Az Európai Bizottság közleménye nem tartalmaz konkrét utalást a pénzmosás elleni orosz rendszer bármilyen stratégiai hiányosságára. A dokumentumot az orosz fél bevonása nélkül készítették el, ami ellentétes a harmadik országok értékelésének az unió által megalkotott szabályaival” – állapította meg a hatóság.

Az Európai Bizottság közölte szerdán, hogy a pénzügyi bűnözés elleni nemzetközi küzdelem megerősítése érdekében az Európai Unió felvette Oroszországot a kiemelt kockázatot jelentő országok jegyzékébe, kiemelt kockázatot jelentő, stratégiai hiányosságokkal küzdő államként. A határozat egy hónap múlva lép hatályba, miután az Európai Parlament és az EU Tanácsa mérlegelte azt, és nem emelt kifogást ellene.

Oroszország a FATF 2002-ben meghozott, ide vágó határozata óta nem szerepelt a feketelistán a pénzmosás és a pénzkiutalás kockázatai szempontjából, miután az ország elfogadta a területet szabályozó törvényt. 2023-ban a FATF felfüggesztette Oroszország tagságát a szervezetben, de az ország státusza nem romlott, noha Ukrajna többször követelte a leminősítést.

Most az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a FATF határozata nélkül is felveszi Oroszországot a saját „feketelistájára”.

A Roszfinmonitoring idézte a FATF legutóbbi értékelését Oroszországról, miszerint „rendelkezik nemzetközileg elismert jelentésekkel önmagáról, amelyeket a fennálló nemzetközi értékelési mechanizmusok keretében készítettek, és amelyek tükrözik a pénzmosás és a terrorfinanszírozás elleni küzdelem rendszerének fejlődését, valamint a kulcsfontosságú szabványoknak való megfelelést”.

Az orosz hatóság kommentárja szerint az uniós döntés nem lesz globális hatású, és a pénzmosás elleni orosz rendszer, beleértve a hitel- és pénzügyi szektort, továbbra is a korábbi módon fog működni.