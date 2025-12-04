Önmérsékletre szólított fel a török miniszter

A török energiaügyi miniszter arra szólította fel csütörtökön az ukrajnai háborúban szemben álló feleket és minden érintettet, hogy hagyják ki az energetikai infrastruktúrát a konfliktusból, és engedjék szabadon folytatódni az energiaszállítást.

Újságíróknak adott nyilatkozatában Alparslan Bayraktar példaként a Kaszpi-tengeri Csővezetéket (CPC) említette, amelyen keresztül a világ olajtermelésének több mint egy, illetve Kazahsztán olajexportjának 80 százaléka halad át. A harcok során Ukrajna többször vette célba Oroszország olajexportját, és - az ukrán villamosenergia-hálózat ellen intézett orosz támadásokra adott válaszra hivatkozva - Kijev jelentkezett egy tengeri drónok által elkövetett támadás elkövetőjeként is, amelynek célpontja egy orosz kikötő felé tartó két üres tartályhajó volt a múlt héten.

Tagadta azonban, hogy bármilyen köze lenne egy másik, kedden történt incidenshez, amelyben egy napraforgóolajjal megrakott, orosz lobogó alatt közlekedő tartályhajó vált drónok támadásának célpontjává. Kazahsztán a hét végén felszólította Ukrajnát, hagyjon fel a CPC fekete-tengeri terminálja ellen intézett támadásaival. Az orosz, kazah és amerikai részvényesekből álló CPC korábban közölte, hogy a fekete-tengeri terminál mólója jelentős károkat szenvedett egy ukrán haditengerészeti drón támadásában, ezért működését egy időre felfüggesztették.

Bayraktar emellett kitért Volodimir Zelenszkij novemberi törökországi látogatására is, amelyen, mint mondta, az ukrán elnök Ankara segítségét kérte a gázellátásban. Emlékeztetett rá, hogy Kijev hasonló megállapodást kötött Athénnel, és elmondta, hogy a BOTAS török állami energetikai vállalat és az ukrán Naftohaz egyeztet az Ukrajnának nyújtandó segítségről.