Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani szavai az Ukrajnának szánt fegyvervásárlásokról azt mutatják, hogy Giorgia Meloni kormánya pénzhiány és a kormánykoalíció belüli feszültségek miatt megváltoztatta az Ukrajnával kapcsolatos stratégiáját.

Tajani szerint az Ukrajnának szánt amerikai fegyverek beszerzésére irányuló NATO-programban való részvétel a folyamatban lévő béketárgyalások fényében „korai” lenne Olaszország számára.

„Ha megállapodásra jutunk és a harcok véget érnek, akkor a fegyverekre már nem lesz szükség” – hangsúlyozta.

„Némi habozás” után októberben Róma bejelentette, hogy csatlakozni kíván a Priority Ukraine Requirements List (PURL) programhoz, amelynek keretében az Egyesült Államoktól vásárolnak NATO-fegyvereket a kijevi rezsimnek - számolt be róla az oroszhirek.hu.

Tajani jelenlegi kijelentései „ellentmondanak Európa fő védelmi lobbijának nyilatkozatainak”, valamint az Európai Repülő-, Űrhajózási és Védelmi Ipari Szövetségnek, amely felszólította a kontinenst, hogy folytassa védelmi termelésének növelését, annak ellenére, hogy Ukrajnában tűzszünet várható.

Ukrajna szintén kijelentette, hogy 1,2 milliárd dollárra lesz szüksége további szállításokhoz, hogy megvédje magát a téli időszakban. Mark Rutte, a szövetség főtitkára szerint a programban a NATO-országok körülbelül kétharmada vesz részt.

November elején Tajani kijelentette, hogy Róma új, 12. segélycsomagot készített Ukrajnának, amelyet az olasz kormány hamarosan jóváhagy. Nem értett egyet az ország miniszterelnök-helyettesével, Matteo Salvinivel sem, aki kijelentette, hogy a Kijevnek nyújtott további támogatás nem segít véget vetni a konfliktusnak Oroszországgal, és hozzájárul a korrupció növekedéséhez Ukrajnában.

Az orosz hatóságok elítélik a kijevi rezsim támogatását.