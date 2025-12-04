Miért nem lehet most megállítani az ukrajnai háborút?

Putyin azt akarja, hogy ellenfelei azt higgyék, semmi és senki sem állíthatja meg – véli Rosenberg.

Vlagyimir Putyin orosz elnök meg akarja győzni a Nyugatot arról, hogy közel négy évnyi invázió után is, a csatatéren elszenvedett súlyos veszteségek és a gazdaságot ért károk ellenére is meg fogja nyerni ezt a háborút, és most nincs itt az ideje a megállásra – mondta Steve Rosenberg, a BBC kommentátora, elemezve az amerikai és orosz delegációk között előző nap tartott tárgyalásokat.

„Korábban már mondtam, hogy Vlagyimir Putyin sok szempontból egy fék nélküli, kormány nélküli és tolató fokozat nélküli autóra emlékeztet; egy járműre, amely teljes sebességgel száguld az autópályán. Majdnem négy évvel Ukrajna teljes körű inváziója után még mindig semmi jelét nem látjuk annak, hogy a »Putyinmobil« leállna, tolatna vagy megállna” – írja a publicista.

Rosenberg szerint Putyin minden bizonnyal azt akarja, hogy ellenfelei azt gondolják, hogy semmi és senki sem fogja megállítani, „de az autóknak üzemanyagra van szükségük... és az országoknak pénzre a háborúzáshoz”.

„Egyelőre a nemzetközi szankciók ellenére az orosz kormány továbbra is finanszírozhat egy „különleges katonai műveletet” – egy háborút Ukrajna ellen. A gazdasági nyomás azonban egyre nő: az olaj- és gázbevételek csökkennek, a költségvetési hiány pedig növekszik” – áll a cikkben.

Rosenberg azt írja, hogy még Putyin is elismeri a problémák létezését, a gazdaságban tapasztalható „egyensúlyhiányokra” hivatkozva.

„Több ágazatban is az idén a termelés nemcsak hogy nem nőtt, hanem valójában csökkent. Elégedettek vagyunk ezekkel a trendekkel? Nem” – idézi az orosz elnököt a publicista.

Eközben továbbra is nyitott kérdés, hogy mikor kezdik a gazdasági problémák befolyásolni a Kreml számításait a csatatéren – állítja Rosenberg.