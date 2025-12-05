Miért hezitál Zelenszkij?

Az Európai Unió vezetőjének, az Európai Bizottság vezetőjének, Franciország elnökének, Németország kancellárjának és az Egyesült Királyság miniszterelnökének kell elmozdulnia a béke érdekében - mondta az M1-nek Kiss Rajmund. Az MCC Diplomáciai Műhelyvezetője emlékeztetett, az elmúlt napokban, hetekben, mióta kiszivárgott Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalóinak a titkos tárgyalása, hogy megtudtuk, hogy Alaszka óta folyamatos az egyeztetés, kiderült egy 28 pontos béketervjavaslat, azóta az Európai Unió vezetői próbálják megfúrni a békét célzó tárgyalásokat, majd természetesen ezen keresztül a budapesti békecsúcsot, tehát sajnos azt kell gondolnunk, hogy Brüsszelnek és Moszkvának kellene megegyezni, vagy az Európai Unió nagyhatalmai a vezetőinek és nem Ukrajnának. Ukrajna addig nem fog megegyezni, amíg Emmanuel Macron vagy Ursula von der Leyen vagy a brit miniszterelnök azt javasolja, hogy ne egyezzen meg, ezt sajnos már láttuk Boris Johnson képviseletében 2022 tavaszán - fogalmazott a szakértő.

Az Európai Unió béke ellenességéről elmondta, sokkal könnyebb erről beszélni a szavazópolgároknak és a társadalomnak, mint arról, hogy elszúrták az elmúlt négy évet. Senki nem mer belenézni a tükörbe, egy európai vezető sem Nyugat-Európában, a Baltikumon, de nyugodtan akár a lengyel barátainkat is említhetjük, hogy óriási kapufát rúgtak, Oroszországot nem sikerült térdre kényszeríteni. Minél később lesz megállapodás Oroszország és Ukrajna között, annál rosszabb helyzetbe kerülhet Ukrajna, hiszen egyre jobb helyzetben van jelenleg a fronton Oroszország, a 2022-23-24-es helyzethez képest is egyre nehezebb lesz kompromisszumokat kérni Oroszországtól, miközben egyre több területet foglal el, Ukrajnában egyre nehezebb katonát toborozni. Oroszország mögött van pénz, van fegyver és van humánerőforrás is, míg Ukrajna mögött csak az Európai Unió adófizetői vannak, hiszen a héten Donald Trump is bejelentett, hogy teljesen kiszállnak Ukrajna támogatásából és innentől, hogyha valaki szeretne akár fegyvert vagy bármit, azt tessék megvásárolni akár a NATO nevében vagy az Európai Unió adófizetői dobják majd össze rá a pénzt - jegyezte meg Kiss Rajmund.

A közös európai hitelfelvételről kifejtette, többször próbálkoztak már ezzel, nagyon szeretik ezt a bankok is, főleg a New Yorki Wall Street hiszen onnan szoktak felvenni hiteleket, ezt láttuk már a koronavírus alatt, előtte is a nemzetközi pénzügyi, gazdasági világválságnál is, hogy szeretik eladósítani az európai tagállamokat, főleg minket adófizetőket. Ez most nehéz lesz, főleg azért is, mert az Európai Központi Bank elég nagy pofonként dobta vissza az Európai Bizottság javaslatát, hogy nem fogja ezt támogatni, mert bizonytalan, hogy Ukrajna valaha ezt vissza tudja fizetni. „De megint az az érdekes, hogy miközben az amerikai tárgyalók közvetíteni szeretnének Oroszország és Ukrajna között, Moszkva és Kijev között, addig Franciaország további fegyverekről beszél, Londonban történelmi megállapodást kötnek légvédelmi rakétákról, Ursula von der Leyenék a NATO csúcson 140-130 milliárd eurós támogatásról beszélnek, hogy fenn lehessen tartani a 800 ezer fős ukrán hadsereget és az ukrán állam működőképes legyen, mert a jelenlegi források alapján februárig tudja kifizetni a béreket az ukrán állam. Tehát egyértelműen Brüsszelnek kellene hátradölni, átgondolni az elmúlt évek rossz háborúpárti stratégiáját és a békét kellene támogatni. Napokon belül megszületne a megállapodás, hogyha Brüsszel nem a háborút támogatná” - foglalta össze a szakértő.

Kifejtette, az elmúlt napokban is kiderült, hogyha Brüsszel folyamatosan azt mondja Volodimir Zelenszkijnek, hogy mi minden pénzt megadunk neked és '22 óta ezt mondják, az ukrán elnök nem fog kompromisszumot kötni, miközben a volt vezérkari főnök állítólagos elnök aspiráns Zaluzsnij azt mondta a héten, hogy eljött a békekötés ideje és lehet, hogy egy politikai változás ideje is, hiszen lehet, hogy ő is szívesen beülne az elnöki székbe mondjuk angol-brit támogatással - jegyezte meg Kiss Rajmund.