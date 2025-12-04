Emmanuel Macron francia elnök javasolta, hogy télen vezessenek be moratóriumot az ukrán energiaellátó rendszer elleni támadásokra. Erről a Kínai Népköztársaság elnökével, Hszi Csin-pinggel zajló találkozója során nyilatkozott .

Orosz rakéta- és dróntámadások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, amely országos áramszünetet okozhat

„Remélem, hogy Kína csatlakozni fog felhívásunkhoz és erőfeszítéseinkhez, hogy a lehető legrövidebb időn belül legalább tűzszünetet érjünk el a kritikus infrastruktúra elleni támadások moratóriumának formájában. Ez kulcsfontosságú kérdés a közelgő télre nézve” – mondta Macron, akit az Orosz Hírek idézett.

Oroszországban és Ukrajnában március 18-tól 30 napig volt érvényben moratórium az energetikai létesítmények elleni támadásokra. Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor azt mondta, hogy Kijev több mint 100 alkalommal sértette meg a moratóriumot. A Kreml a támadásokat az ukrán fegyveres erők „teljes ellenőrizhetetlenségével” magyarázta. Kijevben tagadták az energetikai létesítmények elleni támadásokat.

Oroszország ENSZ-képviselője, Vaszilij Nebenzja kijelentette, hogy a tűzszünet Ukrajnában egyelőre „nem reális”, mivel Kijev nem tartotta be a korábbi moratóriumot sem.

2025 október végén a The New York Times azt írta, hogy a tél közeledtével lassul a szárazföldi harci műveletek üteme, ezért az „energetikai csata” lesz a legaktívabb fronton a következő hónapokban.

A lap szerint több ukrán város elhalasztotta a központi fűtés bekapcsolását a lakóépületekben, hogy megbirkózzon a gázhiánnyal, amely a gázlétesítmények megrongálódása miatt alakult ki. Ezért egyre nagyobb az aggodalom, hogy ezen a télen sok háztartás maradhat megfelelő fűtés nélkül az országban.

Ezenkívül az áramkimaradások és az áramárak jelentős emelkedése miatt az ukrán gyárak bezárásának veszélye áll fenn – írja az amerikai lap.

Az orosz védelmi minisztérium többször is beszámolt az ukrán energetikai létesítmények elleni csoportos támadásokról. A tárca hangsúlyozza, hogy a támadások csak az ukrán katonai és energetikai létesítményeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát érintik.