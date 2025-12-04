2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Macron téli tűzszünetet akar

MH
 2025. december 4. csütörtök. 8:37
Megosztás

Emmanuel Macron francia elnök javasolta, hogy télen vezessenek be moratóriumot az ukrán energiaellátó rendszer elleni támadásokra. Erről a Kínai Népköztársaság elnökével, Hszi Csin-pinggel zajló találkozója során nyilatkozott.

Macron téli tűzszünetet akar
Orosz rakéta- és dróntámadások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, amely országos áramszünetet okozhat
Fotó: AFP/Roman Pilipey

„Remélem, hogy Kína csatlakozni fog felhívásunkhoz és erőfeszítéseinkhez, hogy a lehető legrövidebb időn belül legalább tűzszünetet érjünk el a kritikus infrastruktúra elleni támadások moratóriumának formájában. Ez kulcsfontosságú kérdés a közelgő télre nézve” – mondta Macron, akit az Orosz Hírek idézett.

Oroszországban és Ukrajnában március 18-tól 30 napig volt érvényben moratórium az energetikai létesítmények elleni támadásokra. Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor azt mondta, hogy Kijev több mint 100 alkalommal sértette meg a moratóriumot. A Kreml a támadásokat az ukrán fegyveres erők „teljes ellenőrizhetetlenségével” magyarázta. Kijevben tagadták az energetikai létesítmények elleni támadásokat.

Oroszország ENSZ-képviselője, Vaszilij Nebenzja kijelentette, hogy a tűzszünet Ukrajnában egyelőre „nem reális”, mivel Kijev nem tartotta be a korábbi moratóriumot sem.

2025 október végén a The New York Times azt írta, hogy a tél közeledtével lassul a szárazföldi harci műveletek üteme, ezért az „energetikai csata” lesz a legaktívabb fronton a következő hónapokban.

A lap szerint több ukrán város elhalasztotta a központi fűtés bekapcsolását a lakóépületekben, hogy megbirkózzon a gázhiánnyal, amely a gázlétesítmények megrongálódása miatt alakult ki. Ezért egyre nagyobb az aggodalom, hogy ezen a télen sok háztartás maradhat megfelelő fűtés nélkül az országban.

Ezenkívül az áramkimaradások és az áramárak jelentős emelkedése miatt az ukrán gyárak bezárásának veszélye áll fenn – írja az amerikai lap.

Az orosz védelmi minisztérium többször is beszámolt az ukrán energetikai létesítmények elleni csoportos támadásokról. A tárca hangsúlyozza, hogy a támadások csak az ukrán katonai és energetikai létesítményeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát érintik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink