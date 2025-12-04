Machado személyesen akarja átvenni a Nobel-békedíját

Mindent elkövet, hogy személyesen vehesse át a Nobel-békedíját - mondta el a norvég médiának adott interjújában María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, de alig egy héttel az oslói díjátadó ceremónia előtt továbbra is bizonytalan, hogy részt tud-e venni az ünnepségen.

„Mindent elkövetek, dolgozunk és mindent megteszünk ezért a napért. Ha eljön az a nap, amikor találkozhatunk Norvégiában, az életem legnagyobb megtiszteltetése lesz” - mondta a venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval szemben álló ellenzéki politikai vezető az NRK norvég állami műsorszolgáltató kedd este sugárzott adásában. Machado októberben nyerte el a Nobel-békedíjat, az indoklás szerint azért, mert „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”.

A díjat hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Oslóban. Machado részvétele azonban továbbra is bizonytalan, mert a politikusnak bujkálnia kell a hatóságok elől Venezuelában. Az 58 éves ellenzéki vezető szerint élete veszélyben lenne, ha megtalálnák a hatóságok. Az interjúban elmondta, hogy jelenleg „teljes elszigeteltségben” él, és ahhoz, hogy továbbra is kapcsolatban tudjon maradni a venezuelai emberekkel, új módszereket kell elsajátítania. „Korábbi életemben mindig ezrek és ezrek vettek körül” - idézte fel.

A venezuelai ügyészség novemberben közölte, hogy amennyiben Machado elhagyja az országot, miközben számos vizsgálat folyik ellene, szökevénynek fogják tekinteni. Előfordulhat, hogy Oslóból való hazatérésekor nem engedik belépni az országba vagy letartóztatják. Machado az interjúban üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök az utóbbi hetekben egyre nagyobb nyomást gyakorolt Maduróra a Karib-térségben megerősített amerikai katonai jelenléttel és nyilatkozataival. Ideje, hogy Maduro megértse, hogy le kell mondania - hangsúlyozta az ellenzéki politikus. Machado októberben, a Nobel-békedíj elnyerését követően az amerikai Fox hírtelevíziónak adott nyilatkozatában Donald Trumpnak ajánlotta a díját, mert - mint mondta - az amerikai elnök „nyolc háború megoldásában vállal szerepet csupán néhány hónap alatt”, és határozott intézkedéseivel segített abban, hogy 26 évi zsarnokság után Venezuela is közelebb kerüljön a szabadsághoz.