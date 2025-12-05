Külföld
Korlátozták Oroszországban a FaceTime működését
Ennyi volt, vége...
Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki
A hatóság sajtószolgálata a bűnüldöző szervekre hivatkozva rámutatott, hogy a FaceTime-ot terrorcselekmények koordinálására, végrehajtók toborzására, valamint csalás és más bűncselekmények elkövetésére használják. Ennek alapján a Roszkomnadzor úgy döntött, hogy korlátozó intézkedéseket vezet be a szolgáltatásra vonatkozóan.
Korábban az orosz belügyminisztérium arról számolt be, hogy növekszik a nemzetközi számokról érkező csaló hívások száma, ezek egy részét FaceTime-on kezdeményezik.