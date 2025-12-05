2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Korlátozták Oroszországban a FaceTime működését

MH/MTI
 2025. december 5. péntek. 5:09
Megosztás

Korlátozták Oroszországban az iPhone FaceTime szolgáltatásának működését, arra hivatkozva, hogy terrorcselekmények szervezésére és végrehajtására használható – közölte az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) csütörtökön a TASZSZ hírügynökséggel.

Korlátozták Oroszországban a FaceTime működését
Ennyi volt, vége...
Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki

A hatóság sajtószolgálata a bűnüldöző szervekre hivatkozva rámutatott, hogy a FaceTime-ot terrorcselekmények koordinálására, végrehajtók toborzására, valamint csalás és más bűncselekmények elkövetésére használják. Ennek alapján a Roszkomnadzor úgy döntött, hogy korlátozó intézkedéseket vezet be a szolgáltatásra vonatkozóan.

Korábban az orosz belügyminisztérium arról számolt be, hogy növekszik a nemzetközi számokról érkező csaló hívások száma, ezek egy részét FaceTime-on kezdeményezik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink