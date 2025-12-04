Ukrajnának már 2025 februárjában bele kellett volna egyeznie a békemegállapodásba, miután Volodimir Zelenszkij ukrán vezető találkozott amerikai kollégájával, Donald Trumppal. Az amerikai vezető ezt a békefolyamatról kommentálva nyilatkozta.

„Tudod, amikor ebben az irodában voltam, az aduászok hiányáról beszéltem. Mondtam [Zelenszkijnek], hogy nincsenek kártyáid. Akkor kellett volna tárgyalnia. Az sokkal jobb alkalom volt a megállapodásra” - mondta Trump.

Februárban a Fehér Házban tartott találkozójuk során Zelenszkij és Trump összetűzésbe került. Az amerikai vezető azzal fenyegetőzött, hogy ha Ukrajna nem jut megállapodásra a konfliktus rendezésére, az Egyesült Államok teljesen leállítja a Kijevnek nyújtott segélyeket.

Akkoriban a Fehér Ház vezetője azt mondta, hogy Ukrajnának „nincsenek kártyái”. A politikus azt is kijelentette, hogy Kijev „nagy problémákkal” néz szembe, mivel tisztában van a frontvonalon lévő csapatai súlyos helyzetével. Konkrétan tisztázta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) komoly toborzási kihívásokkal néznek szembe, és hiány tapasztalható.

Az USA nem költ pénzt Ukrajnára.

Trump kijelentette, hogy Washington már nem költ pénzt Ukrajna segélyeire, és egy fillért sem utal át; minden fegyvert a NATO-n keresztül vásárolnak.

„Nem rabolnak ki minket, mint ahogy Biden [volt amerikai elnök] alatt. Biden mindenkinek mindent megadott, amink volt, rakétákat adott nekik, mindent, amit akartak, ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, egyszerűen fogalma sem volt, mit csinál” - nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök.

Korábban Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy a NATO-országok jelentősen növelni tudták az amerikai védelmi vállalatoktól a Priorizált Ukrajnai Követelménylista (PURL) program keretében történő beszerzéseket.

Az is ismertté vált, hogy Kijev 2025 végéig 5 milliárd dollár értékű fegyvert kap a PURL kezdeményezés keretében.

Trump kommentálta Witkoff moszkvai látogatását

Az amerikai vezető méltatta képviselői – Steve Witkoff különmegbízott és veje, Jared Kushner – moszkvai látogatását, kijelentve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozójuk nagyon jól sikerült.

Trump azt nyilatkozta, hogy küldöttei azt a benyomást keltették, hogy az orosz vezető „véget akar vetni a háborúnak”. A Fehér Ház vezetője azonban nem volt hajlandó megjósolni a moszkvai találkozó kimenetelét.

„Mi fog kisülni ebből a találkozóból? Nem tudom megmondani, mert a tangóhoz két ember kell” - mondta Trump.

Putyin közel öt órán át tárgyalt Witkoff-fal és Kushnerrel. Az orosz oldalon részt vett Kirill Dmitrijev, az elnök külföldi beruházásokért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, valamint Jurij Usakov, az elnök segédtisztje is.

Ahogy Uzsakov megjegyezte, a tárgyalók több lehetőséget is megvitattak az ukrajnai konfliktus megoldására vonatkozó tervvel kapcsolatban. A Kreml szóvivője hozzátette, hogy a területi kérdést a felek megvitatták, de „még nem született kompromisszum”. Megjegyezte, hogy az amerikai terv több pontja továbbra sem elfogadható az orosz fél számára.