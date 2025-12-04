Kétszáz pontos tervet fogadtak el Németországban

Németország 16 tartományának vezetői elfogadtak egy 200 pontból álló modernizációs tervet, amelynek célja a közigazgatás egyszerűsítése és a túlzott bürokrácia visszaszorítása – közölte a tanácskozást követően Alexander Schweitzer, Rajna-vidék-Pfalz miniszterelnöke csütörtökön Berlinben.

A „szövetségi modernizációs program” célja, hogy az állampolgárok számára könnyebbé váljon az olyan ügyek intézése, mint az új személyi igazolvány igénylése vagy a lakcímváltozás bejelentése. A tervezet emellett csökkentené az állami hivatalok adminisztratív terheit, például a jelentési kötelezettségeket.

A tanácskozáson ugyanakkor nem sikerült megállapodni a tartományok és az önkormányzatok finanszírozásáról, illetve arról, hogy ki viselje az új jogszabályokból adódó többletköltségeket.

Schweitzer hangsúlyozta, hogy mielőbbi megállapodásra van szükség, mert az önkormányzatok pénzügyi helyzete „drámai”.