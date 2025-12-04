Külföld
Kétszáz pontos tervet fogadtak el Németországban
A bürokrácia csökkentése a cél
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Markus Lenhardt
A „szövetségi modernizációs program” célja, hogy az állampolgárok számára könnyebbé váljon az olyan ügyek intézése, mint az új személyi igazolvány igénylése vagy a lakcímváltozás bejelentése. A tervezet emellett csökkentené az állami hivatalok adminisztratív terheit, például a jelentési kötelezettségeket.
A tanácskozáson ugyanakkor nem sikerült megállapodni a tartományok és az önkormányzatok finanszírozásáról, illetve arról, hogy ki viselje az új jogszabályokból adódó többletköltségeket.
Schweitzer hangsúlyozta, hogy mielőbbi megállapodásra van szükség, mert az önkormányzatok pénzügyi helyzete „drámai”.