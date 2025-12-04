Kétségbeesett üzenetet küldött egy ukrán katona

Hiába tagadja az ukrán vezérkar, egyre reménytelenebb a helyzet a fronton.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentése alapján bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a donyecki Pokrovszk és a harkivi Vovcsanszk településeket.

Az ukrán vezérkar és a helyi források egyelőre tagadják, hogy a két város teljes egészében orosz kézre került volna - írta meg a Mandiner.

A fronton ugyanakkor egyértelműen érezhető az orosz lendület erősödése.

Az ukrán DeepState elemzőportál legfrissebb adatai szerint az orosz hadsereg novemberben 505 km²-t foglalt el – közel kétszer annyit, mint szeptemberben (259 négyzetkilométer) vagy októberben (267 négyzetkilométer). Ez a legnagyobb havi területnyereség 2022 óta.

A támadások intenzitása is drámaian megnőtt: novemberben 5990 rohamot és támadó akciót regisztráltak, ami az elmúlt egy év második legmagasabb értéke (csak a tavaly decemberi 6100-at múlják alul).

Kritikus a helyzet

A donyecki Pokrovszk elvesztése stratégiai katasztrófa Ukrajna számára: a város az elmúlt években kulcsfontosságú logisztikai csomópontként és védelmi bástyaként működött.

Mellette fekvő Mirnohrad helyzete pedig szintén reménytelen. A német Bild újságírójának névtelenül nyilatkozó ukrán katona szerint az orosz erők gyakorlatilag már teljesen körbezárták a várost, az ostromgyűrű rohamosan zárul.

A helyzet kritikus. Az utánpótlás szinte csak drónokkal jön, élelmiszerhez is alig jutunk. Az utolsó földút, ami még nyitva volt, szintén hemzseg az oroszoktól” – mondta a harcos. A katona szerint az oroszok elvágták a Mirnohradba vezető fő utánpótlási vonalakat.

A legutóbbi ukrán áttörési kísérlet kudarcba fulladt, és a csapatok kénytelenek voltak visszahúzódni a városba.

„Vagy evakuálják az egész helyőrséget, vagy végre normális utánpótlást biztosítanak. Ha egyik sem történik meg, néhány napon belül mind itt halunk meg” – fogalmazott kétségbeesetten.

A védők – saját bevallásuk szerint – fegyver- és lőszerhiány miatt már csak megfigyelni tudják az ellenséget.

A Bild szerint független forrásból ellenőrizték a katona kilétét és azt, hogy valóban a városban szolgál.