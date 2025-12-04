Intenzív dróntámadás érte Odesszát

A tisztségviselő hozzátette, hogy a légvédelem egységeinek sikerült a legtöbb támadó eszközt megsemmisíteniük, azonban a lehulló törmelék és a lökéshullám következtében megrongálódtak többemeletes lakóházak és egy közigazgatási épület ajtói és üvegfelületei, valamint személygépkocsik is. A megyei ügyészi hivatal arról tájékoztatott, hogy a hét sérült közül kettőt törmelékektől elzáródott lakásokból mentettek ki. Három embert szállítottak kórházba. Az egyik helyszínen a katasztrófavédelem pszichológusai 33 embernek – köztük hat gyermeknek – nyújtottak segítséget. Előzetes információk szerint a közelben egy közigazgatási épület, nyolc többlakásos ház, 28 autó és öt garázs rongálódott meg.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy belehalt sérüléseibe az a 6 éves kislány, aki a Herszon városát ért orosz tüzérségi támadásban sérült meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország szerda estétől 138 drónnal ás két Iszkander-M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 114 drónt semlegesített. Ballisztikus rakéták és 24 támadó drón találatát rögzítették 14 helyszínen.

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) alá tartozó Dezinformáció-ellenes Központ vezetője Telegram-csatornáján kijelentette: az oroszok célja, hogy megosszák az ukrán katonákat, az ország politikai vezetését és a civileket, és ennek a tevékenységnek a csúcspontja a tél folyamán várható. Rámutatott, hogy a következő hónapokban Oroszország jelentős erőforrásokat fog fordítani Ukrajna elleni olyan „kognitív” műveletekre, amelyeknek célja az emberek gondolkodásának, érzelmeinek, meggyőződéseinek vagy döntéseinek befolyásolása. „

Az oroszok fő iránya az lesz, hogy megpróbálják meggyőzni az ukrán társadalmat a vereség elkerülhetetlenségéről, a kapituláció szükségességéről, valamint megosztani a katonákat, a hatalmat és a civileket. A tevékenység csúcsa a tél folyamán várható” – fejtette ki Kovalenko. Szavai szerint mindezt azért teszik majd, hogy a diplomáciai folyamatra is hatást gyakoroljanak.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka azt írta a Facebookon, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk és a mellette fekvő Mirnohrad környékén az ukrán egységek aktív fellépéssel akadályozzák az oroszok próbálkozásait, hogy rohamcsapatokkal megkerülve őket előrenyomuljanak a városokba. „A harc folytatódik. Az ukrán egységek változatlanul ellenőrzésük alatt tartják Pokrovszk északi részét. Mirnohradban ugyancsak tartják magukat a kijelölt zónákban” – emelte ki. A tábornok megjegyezte, hogy amíg a megszállók nem törődnek a saját emberveszteségeikkel, az ukrán parancsnokok világosan tudják, mennyire fontos katonáik életének és épségének megőrzése. E célból – közölte Szirszkij – a parancsnokokkal tartott megbeszélésen tisztázták az egységes alkalmazás, az előrenyomulás biztosítása és az időben történő váltás kérdéseit azoknál az egységeknél, amelyek felderítő-rohamtevékenységet végeznek az oroszok felkutatására és felszámolására.

„A védelem stabilitásának biztosítása érdekében számos döntés született a harcvezetés, az együttműködés és a bevetett erők és eszközök átfogó biztosítása ügyében. Ebben az összefüggésben különösen fontos a további logisztikai útvonalak megszervezése, az időben történő orvosi evakuálás, valamint a tüzérségi ellenállás és az ellenséges drónok elleni védekezés kérdése” – tette hozzá a főparancsnok.