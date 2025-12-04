2025. december 7., vasárnap

Hszi Csin-ping üzent Ukrajnának

Továbbra is konstruktív szerepet fog játszani

MH
 2025. december 4. csütörtök. 9:39
Kína ellenzi Peking becsmérlésére tett kísérleteket Ukrajna kontextusában - hangsúlyozta Hszi Csin-ping.

Hszi Csin-ping kínai elnök
Fotó: Xinhua via AFP/Wang Ye

Kína ellenzi Peking becsmérlésére tett kísérleteket az ukrajnai konfliktus kapcsán, és továbbra is konstruktívan hozzájárul annak megoldásához. Hszi Csin-ping kínai elnök ezt Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott találkozóján jelentette ki, amelyet az Associated Press közvetített.

„Az ukrán válsággal kapcsolatban Kína minden, a béke elérésére irányuló erőfeszítést támogat. (...) Kína továbbra is konstruktív szerepet fog játszani a válság politikai megoldásában, de határozottan elítélünk minden felelőtlen vádat” [Peking ellen] , hangsúlyozta a kínai vezető.

Hszi Csin-ping reményét fejezte ki, hogy a konfliktusban részt vevő felek párbeszéd és tárgyalások útján igazságos és tartós békét tudnak elérni, amelynek feltételei minden érdekelt fél számára elfogadhatóak lesznek.

