Kína ellenzi Peking becsmérlésére tett kísérleteket az ukrajnai konfliktus kapcsán, és továbbra is konstruktívan hozzájárul annak megoldásához. Hszi Csin-ping kínai elnök ezt Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott találkozóján jelentette ki, amelyet az Associated Press közvetített.

„Az ukrán válsággal kapcsolatban Kína minden, a béke elérésére irányuló erőfeszítést támogat. (...) Kína továbbra is konstruktív szerepet fog játszani a válság politikai megoldásában, de határozottan elítélünk minden felelőtlen vádat” [Peking ellen] , hangsúlyozta a kínai vezető.

Hszi Csin-ping reményét fejezte ki, hogy a konfliktusban részt vevő felek párbeszéd és tárgyalások útján igazságos és tartós békét tudnak elérni, amelynek feltételei minden érdekelt fél számára elfogadhatóak lesznek.