Gyermekek estek áldozatul az izraeli csapásnak

Meghalt hat gázai lakos, köztük két gyermek az Izrael által végrehajtott hán-júniszi légicsapásokban, amely válasz volt arra, hogy a Hamász fegyveresei a tűzszünetet megsértve izraeli katonákra tüzeltek a Gázai övezet déli részén - jelentette az izraeli hadsereg (IDF) és gázai palesztin források.

Öt izraeli katona megsebesült, egyikük súlyosan, amikor szerda délután az övezet déli részén, Rafahnál palesztin fegyveresek egy alagútból előbújva megtámadták őket. Tűzharc kezdődött, és páncéltörő rakétát lőttek az izraeli katonai járműre. A izraeli katonák az incidens kezdetén egy gyanús, takaróba burkolózott alakot vettek észre, aki bement egy épületbe. A katonák páncélozott szállítójárművet küldtek a helyszínre, hogy segítsen a felkutatásában. Két további fegyverest láttak felbukkanni egy alagútból, és tüzet nyitottak rájuk. A lövöldözés közben az egyik palesztin fegyveres rakétát lőtt ki a járműre, megsebesítve öt izraeli katonát. Az IDF nagy erőkkel kutatta át a térséget a palesztin fegyvereseket keresve.

Az IDF később közölte, hogy válaszul több légicsapást hajtott végre Hán-Júniszban. A palesztin média szerint legkevesebb hatan meghaltak a csapásokban, köztük két gyermek. A hadsereg közlése szerint az egyik légicsapás a Hamász egyik tagja ellen irányult, de egyelőre nem világos, hogy a likvidálási kísérlet sikeres volt-e. Az IDF szerint a támadás válasz volt a tűzszüneti megállapodás korábbi megsértésére. Az izraeli erők fegyverraktárakat, fegyvergyártó műhelyeket, a Hamász irányító- és parancsnoki központjait, valamint parancsnokokat és fegyvereseket vettek célba.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy a Hamász megsértette a tűzszünetet, és válaszlépéseket ígért: „az álláspontunk világos: Izrael nem fogja eltűrni a katonái elleni támadásokat, és ennek megfelelően fog reagálni.” A fegyveresek Rafah keleti részén, izraeli ellenőrzés alatt álló területen bukkantak elő az alagútból, ahol a feltételezések szerint több tucat Hamász-tag rejtőzik a föld alatt.

Az elmúlt hetekben az IDF a rafahi alagutakból elszökő, több mint harminc palesztin fegyverest ölt meg, és további nyolcat elfogott. A Hamász szerint még mintegy 60-80 fegyverese rejtőzik az alagutakban a város izraeli ellenőrzés alatti részein. Az október eleji váratlan tűzszünet nyomán csapdába esett terroristák ügye két hónapja megoldatlan. A közvetítők megpróbálják elérni biztonságos visszavonulásukat a Hamász által ellenőrzött területekre, de Izrael ezt elutasítja, és ragaszkodik a Hamász lefegyverzéséhez. Izrael közölte, hogy a terroristák csak úgy hagyhatják el az alagutakat, ha megadják magukat, és izraeli börtönbe szállítják őket.

A Hamász fegyveresei nem adták meg magukat, többször is megpróbáltak kimenekülni vagy támadást végrehajtani izraeli erők ellen. Az IDF szerint a hónapok óta a föld alatt bujkáló terroristák kifogynak készleteikből és éheznek. Korábban szerdán az IDF azt közölte, hogy az övezet északi részén, izraeli oldalon több, Izraelre irányzott, kilövésre kész rakétaindítót találtak a sárga demarkációs vonal mentén, miközben védelmi és tisztogató műveleteket hajtottak végre. A Hamász elítélte a hán-júniszi légicsapást. „Felszólítjuk a közvetítőket és az arab országokat, akadályozzák meg Izraelt abban, hogy kibújjon a tűzszüneti megállapodás kötelezettségei alól, és hogy továbbra is civileket, lakóövezeteket és a kitelepítettek sátrait bombázza” - írták közleményükben.

A végéhez közeledik a tűzszüneti és túszalku-megállapodás első szakasza, a Hamásznak már csak egy meggyilkolt és elhurcolt izraeli túsz holttestét kell visszaadnia. A második szakasz próbatétele a Hamász lefegyverzését szolgáló többnemzetiségű erő felállítása, ami rendkívül lassan történik, miközben a terrorszervezet kihasználja ezeket a hónapokat gázai uralmának újjáépítésére és megerősítésére. Az IDF becslése szerint - ha a folyamat megszakadna - az Egyesült Államok nem engedi majd Izraelnek jelentős szárazföldi hadműveletek indítását, azonban valószínűleg engedni fogja, hogy légicsapásokot hajtson végre, és megtartsa a „sárga vonalon” lévő állásait, amelyek kettéosztják a Gázai övezetet.