Fényűző bankett a windsori rezidencia Szent György-termében

Steinmeier tiszteletére szerda este díszvacsorát adott a brit uralkodó a windsori kastélyban. Beszédében III. Károly király méltatta az európai béke érdekében és "a további orosz agresszió megakadályozása végett" végzett brit-német együttműködést, a német államfő pedig alig burkolt bírálatot fogalmazott meg a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) kapcsolatban. Steinmeier 27 éve az első német államfő, aki állami látogatást tesz a brit uralkodó meghívására.

Hasonló látogatásra legutóbb 1998-ban volt példa, amikor Roman Herzog akkori német szövetségi elnök járt Nagy-Britanniában a néhai II. Erzsébet királynő - III. Károly 2022-ben elhunyt édesanyja - vendégeként.

Frank-Walter Steinmeiert és feleségét az ilyenkor szokásos protokoll alapján Vilmos trónörökös és hitvese, Katalin walesi hercegnő fogadta a londoni Heathrow repülőtéren, majd a német elnöki házaspár hintón hajtatott a legősibb brit királyi rezidenciára, a repülőtértől néhány kilométernyire lévő Windsorba, ahol a király és felesége, Kamilla üdvözölte őket katonai díszpompa közepette.

A német elnököt nem sokkal később a Downing Streeten fogadta Keir Starmer brit kormányfő is.

A találkozóról beszámoló szóvivői tájékoztató szerint Starmer és Steinmeier egyetértett a tartós és igazságos ukrajnai béke megteremtése érdekében folytatott együttműködés folytatásának fontosságában és abban, hogy sürgető feladat az illegális migrációval szembeni fellépés.

III. Károly király szerda este fényűző bankettet adott a windsori rezidencia Szent György-termében a német elnök és felesége tiszteletére. A korábbi évtizedek gyakorlatához képest szokatlanul erőteljes politikai megnyilvánulásokat is tartalmazó, részben németül elmondott beszédében az uralkodó egyedülállónak nevezte Nagy-Britannia és Németország védelmi együttműködését a NATO-n belül.

A király kijelentette: a két ország vállvetve támogatja Ukrajnát, és együtt erősíti Európa védelmét "a további orosz agresszió fenyegetésével szemben".

Válaszbeszédében Frank-Walter Steinmeier szintén méltatta a brit-német védelmi együttműködést és Ukrajna közös támogatását.

A német elnök ugyanakkor kijelentette azt is, hogy a Brexit "meggyengítette az emberek közötti kapcsolattartást", és dolgozni kell e kapcsolatok újbóli megerősítésén.

Steinmeier szerint e munka keretében könnyebbé kell tenni a két ország fiataljainak, hogy ismét utat találjanak egymáshoz, és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az emberek újból tanulhassanak és dolgozhassanak "a La Manche-csatorna mindkét oldalán".

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.