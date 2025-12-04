Fejleszti haderejét Zágráb

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a határozat ismertetésekor kiemelte: a beruházások az Európai Unió SAFE (Biztonsági Akció Európáért) pénzügyi keretének támogatásával valósulnak meg. Mint mondta, a fejlesztések hozzájárulnak Horvátország NATO-vállalásainak teljesítéséhez a következő években. Ivan Anusic védelmi miniszter hangsúlyozta: a kabinet „szilárdan elkötelezett” a fegyveres erők képességeinek további modernizációja mellett, mivel ez „közvetlen befektetés az állampolgárok biztonságába és a NATO-célok támogatásába”. A drónelhárító rendszerek beszerzését stratégiai jelentőségűnek nevezte, amely szerinte a hazai hadiipari tudás és gyártókapacitás erősödését is elősegíti. A döntés értelmében Zágráb két telepített és két mobil drónelhárító rendszert vásárol a kritikus katonai infrastruktúra védelmére.

A projekt értéke 156,3 millió euró. A kormány jóváhagyta továbbá 18 Caesar MK2 önjáró tarack megvásárlását Franciaországból, uniós partnerországokkal közös beszerzés keretében. A csomag tűzvezetési, célfelderítési és kommunikációs eszközöket, valamint kiegészítő járműveket is tartalmaz. A 328,1 millió eurós beruházást szintén a SAFE hitelkeret finanszírozza, az eszközök várhatóan 2030-ig érkeznek meg. A kabinet 44 darab Leopard 2A8 harckocsi beszerzéséről is határozott.

A szimulátorokat, pótalkatrészeket és logisztikai támogatást is magában foglaló csomag teljes értéke 1,5 milliárd euró, amelyből 1,1 milliárd eurót uniós hitel fedez. Anusic emlékeztetett: Horvátország 144,8 millió eurót kapott a saját készleteiből Ukrajnának átadott katonai eszközökért, és ezt az összeget a Leopardok beszerzésére fordítják. A harckocsik 2028 és 2030 között érkeznek az országba. A kormány ezenfelül 420 Tatra nehéz terepjáró teherautó közös, Szlovákiával együttműködésben, a cseh védelmi minisztériumon keresztül lebonyolított beszerzéséről is döntött. A 212,3 millió eurós projektet ugyancsak a SAFE keret finanszírozza. A tarackokra és harckocsikra vonatkozó keretszerződéseket a jövő héten írják alá Franciaországban és Németországban - közölte a horvát kormány.