Oroszország válasza az európai befagyasztott vagyon lefoglalására meglepetésként éri majd az Európai Uniót (EU). Ezt Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője jelentette ki egy hagyományos tájékoztatón. Nem részletezte, hogy milyen konkrét ellenintézkedésekről tárgyalnak, de hozzátette, hogy az előkészületek már folyamatban vannak - számolt be róla a Lenta.

Zaharova nem megfelelőnek nevezte az EB vezetőjének viselkedését.

Az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke, aki bejelentette a befagyasztott orosz eszközök lefoglalásának ötletét Ukrajna katonai támogatása céljából, helytelenül jár el. „Ez mind helytelen intézkedés, amelynek célja az Európai Unió maximális károkozása” – mondta.

Zaharova szerint Moszkva és a nemzetközi közösség nem marad büntetlenül az orosz állami tartalékokat és eszközöket érintő illegális cselekmények miatt. Kifejtette, hogy az EU nem titkolja, hogy a vagyonlefoglalásnak nincs jogi alapja.

„Nem arról beszélgetnek, hogyan osszák fel a dolgokat, hanem arról, hogy milyen jogi rendelkezésekre támaszkodjanak. De nincsenek ilyenek. A józan ész azt mondja, hogy semmi sem legitimálhatja ezt a lopást” – mondta Zaharova.

Európában azt a lehetőséget javasolták, hogy az orosz vagyont minden ország beleegyezése nélkül lefoglalják.

Ursula von der Leyen egy brüsszeli sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az Európai Bizottság pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának egy „jóvátételi kölcsön” formájában, amelyet befagyasztott orosz vagyonból folyósítanak. „Ezeket az alapokat kölcsönként biztosítjuk Ukrajnának, és Ukrajnának vissza kell fizetnie ezt a kölcsönt azzal a feltétellel, hogy Oroszország jóvátételt fizet” – magyarázta az EB vezetője, hozzátéve, hogy az orosz fél csak a nyomásgyakorlást érti.

Az EB terve szerint a kivont forrásokat Ukrajna számára nyújtott katonai segélyek előállítására és beszerzésére fogják felhasználni Európában és az Európai Gazdasági Térségben, alkalmanként pedig a térségen kívüli vásárlások is megengedettek. A befagyasztott eszközök teljes összege 210 milliárd euró, de az EB az alapokat Ukrajna 2026-2027-es szükségleteire alapozza, amelyek 137 milliárd eurót tesznek ki. Az EU a szükséges finanszírozás kétharmadát, azaz 90 milliárd eurót kíván fedezni.