Elszigetelődött Európa

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az FPÖ főtitkárával, Christian Hafeneckerrel tárgyalt, és az ezt követő sajtótájékoztatójukon arról számolt be, hogy az Európai Unió mostanra rendkívül meggyengült, és az idei a közösség elszigetelődésének éve lett. „Azzal, hogy Európa egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti politikai stratégiát visz, egészen egyszerűen elszigetelte magát a világpolitikában, és mindez oda vezetett, hogy az Európai Unió ma már nem vezető szereplője sem a világpolitikának, sem a világgazdaságnak” - fogalmazott.

Ennek alátámasztására pedig kifejtette, hogy az EU ki van hagyva a kontinensen zajló konfliktusok, az ukrajnai háború és a törékeny nyugat-balkáni helyzet rendezéséből. „Természetesen az Európai Unió kapálózik, és szeretné, ha úgy tűnne, mintha ők is be lennének vonva a konfliktusok megoldásába, de ez nincs így” - vélekedett. Aláhúzta: „a liberális mainstream azt érte el, hogy az európai gazdaság versenyképessége drámai mértékben visszaesett, és Európa ma teljes mértékben elvesztette a biztonságát”. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a patrióta erők Európa ismételt megerősödésében érdekeltek, a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet elérni.

„Erre nekünk van válaszunk, a mi válaszunk egy patrióta fordulat (…) Ez a patrióta fordulat elkezdődött, mert Európa számos országában a legerősebb pártok már patrióta pártok. Azonban egyelőre a liberális mainstreamnek még volt vagy van annyi ereje, hogy a demokratikus normákat semmibevéve még távol tudták tartani a legerősebb pártokat a kormányzati felelősségtől, ha azok a patrióta pártok” - mondta.

Felidézte, hogy ez történt Ausztriában is, ahol az FPÖ megnyerte a választást, aztán „a különböző machinációk nyomán a vesztesek alakítottak koalíciót”. Megjegyezte, hogy ezt fel sem hozná, ha „az osztrák politikusok egy része nem oktatna ki minket folyamatosan demokráciából meg jogállamiságból”. „Lehet, hogy kicsit több szerénység lenne indokolt a liberális mainstream részéről egész Európában ebben a tekintetben” - emelte ki. A miniszter üdvözölte a nagyon szoros patrióta szövetséget a magyar kormányzó párt és a legnagyobb osztrák párt között, és hangsúlyozta, hogy ennek alapját „a háborúellenesség, a migrációellenesség és a genderőrület elutasítása” jelenti. „Mi nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk a migrációra és nemet mondunk a genderőrületre is. Mi, patrióták békét akarunk, mi, patrióták nem akarunk illegális migrációt, és meg tudjuk védeni a gyerekeinket a genderőrülettől. Mi arra szövetkeztünk, hogy Európa újra erős legyen, de úgy legyen erős, hogy erős nemzetekre és erős országokra alapuljon. Számunkra az Európai Egyesült Államok koncepciója elfogadhatatlan. Számunkra a brüsszeli túlhatalom elfogadhatatlan” - sorolta.

Megerősítette, hogy a jövőben is együtt fognak működni annak érdekében, hogy minél előbb bekövetkezzen az Európát újra erőssé tevő patrióta fordulat. Egyúttal pedig köszönetet mondott az Osztrák Szabadságpártnak, amiért mindig kiállnak Magyarország mellett. Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy a magyar kormány nem az FPÖ-t „preferálja”, ugyanis az az osztrák választópolgárok dolga, hogy preferáljanak valakit. „Én nem ahhoz a liberális mainstreamhez tartozom, amelynek tagjai azt gondolják, hogy ők tudják, mi a jó egy másik országnak. Nekünk elegünk van abból, hogy itt folyamatos beavatkozás történik egymás belpolitikai folyamataiba. Ezt a liberálisok nagyon szeretik, mert szeretik oktatni a többieket, hogy mit hogy kell csinálni.

Mi az osztrák választópolgárokra bízzuk. Ha az osztrák választópolgárok legközelebb úgy döntenek, hogy az FPÖ-t küldik kormányra, akkor természetesen nagyon fogunk örülni, ha másként döntenek, akkor azt meg tiszteletben tartjuk” - jelentette ki. „És az pedig szerintem természetes, hogy ha én eljövök Ausztriába, akkor a legnagyobb párt vezetőivel beszélhetek kétoldalú kérdésekről, mert az FPÖ gondol valamit az osztrák-magyar viszonyról, és engem mint magyar külügyminisztert érdekel, hogy a legnagyobb osztrák párt mit gondol a kétoldalú együttműködésről” - tette hozzá.