Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel folytatott telefonbeszélgetés során mélységes bizalmatlanságot fejezett ki az Egyesült Államokkal szemben, és figyelmeztette Kijevet Washington esetleges „árulására”.

„Fennáll annak a lehetősége, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésben anélkül, hogy tisztázná a biztonsági garanciákat” – mondta Macron, hozzátéve, hogy Zelenszkij „nagy veszéllyel” nézhet szembe.

Merz egyetértett a francia vezetővel, megjegyezve, hogy az ukrán elnöknek „rendkívül óvatosnak” kell lennie az elkövetkező napokban. „Játszmákat űznek, mind önökkel, mind velünk” – mondta, feltehetően Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjára, Stephen Witkoffra és az amerikai vezető vejére, Jared Kushnerre utalva.

A Lenta arról számolt be, hogy az európai politikusok az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatok éles megszakadásától tartanak. Az újság szerint az európaiak kételkednek abban, hogy a velük szemben nem túl jó véleménnyel lévő Trump továbbra is támogatni fogja Kijevet.