Elárulhatja az USA Ukrajnát?
Marcon és Merz figyelmeztette Zelenszkijt
„Fennáll annak a lehetősége, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésben anélkül, hogy tisztázná a biztonsági garanciákat” – mondta Macron, hozzátéve, hogy Zelenszkij „nagy veszéllyel” nézhet szembe.
Merz egyetértett a francia vezetővel, megjegyezve, hogy az ukrán elnöknek „rendkívül óvatosnak” kell lennie az elkövetkező napokban. „Játszmákat űznek, mind önökkel, mind velünk” – mondta, feltehetően Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjára, Stephen Witkoffra és az amerikai vezető vejére, Jared Kushnerre utalva.
A Lenta arról számolt be, hogy az európai politikusok az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatok éles megszakadásától tartanak. Az újság szerint az európaiak kételkednek abban, hogy a velük szemben nem túl jó véleménnyel lévő Trump továbbra is támogatni fogja Kijevet.