2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Elárulhatja az USA Ukrajnát?

Marcon és Merz figyelmeztette Zelenszkijt

MH
 2025. december 4. csütörtök. 16:16
Megosztás

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel folytatott telefonbeszélgetés során mélységes bizalmatlanságot fejezett ki az Egyesült Államokkal szemben, és figyelmeztette Kijevet Washington esetleges „árulására”.

Elárulhatja az USA Ukrajnát?
Macron és Merz az USA árulására figyelmeztették Zelenszkijt
Fotó: Hans Lucas via AFP/Bastien Ohier

„Fennáll annak a lehetősége, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésben anélkül, hogy tisztázná a biztonsági garanciákat” – mondta Macron, hozzátéve, hogy Zelenszkij „nagy veszéllyel” nézhet szembe.

Merz egyetértett a francia vezetővel, megjegyezve, hogy az ukrán elnöknek „rendkívül óvatosnak” kell lennie az elkövetkező napokban. „Játszmákat űznek, mind önökkel, mind velünk” – mondta, feltehetően Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjára, Stephen Witkoffra és az amerikai vezető vejére, Jared Kushnerre utalva.

A Lenta arról számolt be, hogy az európai politikusok az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatok éles megszakadásától tartanak. Az újság szerint az európaiak kételkednek abban, hogy a velük szemben nem túl jó véleménnyel lévő Trump továbbra is támogatni fogja Kijevet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink