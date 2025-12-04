Csökkenő migrációs nyomás ide vagy oda

Lengyelország ismét meghosszabbítja a lengyel-fehérorosz határra vonatkozó belépési tilalmat, annak ellenére, hogy átmenetileg csökkent a migrációs nyomás ezen a szakaszon – közölte csütörtökön a lengyel belügyi tárca.

Az intézkedést tavaly júniusban vezették be a Fehéroroszországon át érkező illegális migráció miatt, és már többször meghosszabbították további három hónappal. A tilalom most jövő év március 5-ig marad érvényben.

A varsói belügyminisztérium közlése szerint szeptember elejétől a fehérorosz határon több mint 4600 határsértési kísérletet tartottak számon, ami 5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Novemberben előfordultak olyan napok is, amikor egyetlen kísérletet sem regisztráltak a határ törvénytelen átlépésére – írták.

A tárca még szeptemberben arról számolt be, hogy a nyári hónapokban, júniustól augusztusig a fehérorosz határon majdnem kétszeresére nőtt a határsértések száma az előző év azonos időszakához képest.

„Üdvözöljük a migrációs nyomás csökkenését, de jelenleg még nem tekintjük ezt tartós folyamatnak” – fogalmaztak a csütörtöki belügyminisztériumi közleményben. Hozzátették: továbbra is alkalmazni fognak minden olyan intézkedést, amelynek révén sikerült megfékezni az illegális bevándorlást a fehérorosz útvonalon.

Közölték továbbá: 2023-ban 12 ezer ember lépett be illegálisan Fehéroroszország felől, tavaly pedig 5 ezer illegális bevándorló jutott be Lengyelországba. Az idei év során összesen mintegy ezer ilyen esetről lehet szó.

A belépési tilalom a több mint 400 kilométer hosszú lengyel-fehérorosz határ több mint 78 kilométeres szakaszát érinti. Ebből egy nagyjából 59 kilométeres szakaszon a zóna szélessége 200 métert tesz ki, 15 kilométeres szakaszon pedig – ahol természeti rezervátumok, erdők vannak – mintegy 2 kilométer széles sávról van szó. Egy, megközelítőleg 4 kilométeres rész esetében az ütközőzóna mintegy 4 kilométer széles.

A lengyel-fehérorosz határra nehezedő migrációs nyomás miatt már az előző kormány idején, 2021 szeptemberében is belépési tilalmat vezettek be a határ menti térségen kívül élők számára. A tilalmat 2022 óta fokozatosan korlátozták, mivel a határvonal jelentős részén közben felépült az elektronikus riasztórendszerrel felszerelt acélkerítés. Az utóbbi két év során további közel 3 milliárd zlotyt (271 milliárd forint) szántak határvédelmi létesítmények bővítésére a fehérorosz határszakaszon.