Búvárhajót építenek a törökök

Törökország megkezdte első hazai tengeralattjárója építését – jelentette be csütörtökön az ország védelmi minisztériuma, hozzátéve, hogy Ankara mindeközben – a Romániával kötött megállapodás keretében – korvettet adott el egy NATO-tagállamnak.

Szokásos heti sajtótájékoztatóján a tárca szóvivője bejelentette, hogy a román védelmi minisztériummal a héten aláírt szerződés keretében egy Akhisar típusú korvettet adnak el Romániának. A korvettet gyártó ASFAT török vállalat kiemelte, hogy a szerződés megkötése új fejezetet nyit a török védelmi ipar számára, a korvett lesz ugyanis az első Törökországban gyártott hadihajó, amelyet egy uniós, egyben NATO-tagállam vásárol meg.

Törökország a múlt héten jelentette be, hogy megkezdte a TF-2000 hazai gyártmányú tengeri légvédelmi romboló építését. A romboló egy korábban tervbe vett, többrétegű légvédelmi rendszer része lesz.