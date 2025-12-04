2025. december 7., vasárnap

Az ukrán parlament kizárta az orosz nyelvet a védett nyelvek listájáról

A Verhovna Rada 264 szavazattal fogadta el a törvényjavaslatot

 2025. december 4. csütörtök. 7:05
„Az orosz nyelv már nem élvez védelmet Ukrajnában az Európai Nyelvi Charta értelmében. A Verhovna Rada 264 szavazattal elfogadta a törvényjavaslatot, amely jóváhagyta a charta helyes fordítását, és kivette a ratifikációs törvényből az orosz és a nem létező moldáv nyelvet. Ehelyett a charta hatálya megmarad minden más nyelv esetében, amelyre eddig vonatkozott” – idézte Volodimir Viatrovics parlamenti képviselő saját Facebook-oldalán megjelenteket az oroszhirek.hu.

Az ukrán parlament (Verhovna Rada) épülete Kijev központjában - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Danil Shamkin

Elmondása szerint a védelemre szoruló nyelvek listájára felkerült az urum, a mariupoli görög, a roma, a cseh, a krimcsak, a karaim és az jiddis.

A 2014-es államcsíny után a hatóságok hadat üzentek nemcsak a szovjet történelemnek, hanem mindennek, ami Oroszországgal kapcsolatos, beleértve az orosz nyelvet is. 2019-ben a Verhovna Rada elfogadta az „ukrán nyelv állami nyelvként való működésének biztosításáról” szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak az élet minden területén ezt a nyelvet kell használniuk.

A 2023-as nemzeti kisebbségekről szóló törvény szigorítja az orosz nyelv használatára vonatkozó korlátozásokat, míg más nemzeti kisebbségek nyelveinek használatát jelentősen megkönnyíti. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna ma az egyetlen ország, amely törvényi szinten tiltja a nyelv használatát a lakosság jelentős részének.

