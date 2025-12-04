Az Európai Bizottság új uniós drogellenes stratégiát mutatott be

Az Európai Bizottság drogellenes stratégiát és cselekvési tervet mutatott be, valamint frissítette a kábítószer-alapanyagok ellenőrzésére vonatkozó szabályokat – jelentette be a brüsszeli testület csütörtökön.

A stratégia célja egy átfogó uniós keretrendszer kialakítása a tiltott drogok terjedéséhez kötődő biztonsági, egészségügyi, társadalmi és környezeti kihívásokra válaszul.

Az új uniós stratégia többdimenziós megközelítésre épül, amely egyszerre irányul a drogellenes felkészültség javítására, a közegészség védelmére, a biztonsági intézkedések megerősítésére, a társadalmi és környezeti károk csökkentésére, valamint a nemzetközi együttműködés bővítésére. A bizottság szerint az EU-s és tagállami hatóságok közötti összehangoltabb fellépésre van szükség ahhoz, hogy hatékonyan reagáljanak a bűnszervezetek gyorsan változó módszereire és globális hálózataira.

A cselekvési terv ennek megfelelően olyan operatív lépéseket tartalmaz, amelyek a kábítószer-kereskedelem új útvonalaira és technikáihoz való alkalmazkodást, a rendvédelmi és igazságügyi együttműködés erősítését, az online drogpiacok felderítésének támogatását, a szintetikus drogok visszaszorítását célozzák. A testület kiemelte, hogy az uniós határ-és partvédelmi ügynökség (Frontex) és az rendőri együttműködési ügynökség (Europol) szerepe tovább nő a drogellenes fellépésben. A terv egyik fontos eleme a bűnmegelőzés és a kábítószerrel összefüggő erőszak csökkentése, különösen a fiatalok körében. Ennek részeként egy egész EU-ra kiterjedő szakértői platform jön létre, amely a kontinens különböző országaiban dolgozó szakembereket kapcsolja össze, hogy közösen lépjenek fel például a fiatalok online toborzása ellen.

A kábítószer-alapanyagokra vonatkozó szabályok frissítése a gyártásra szánt anyagok szigorúbb ellenőrzését irányozza elő, egyben egyszerűbb és digitalizált folyamatokat biztosítva a legális iparágak számára. A tervezet valós idejű jelentéstételt ír elő a jelentős lefoglalásokról, gyorsított eljárást tesz lehetővé az újonnan megjelenő anyagok kontroll alá vonására.

A bizottság közleménye szerint az új stratégia és cselekvési terv a 2021-2025 közötti időszak értékelésére épül, és szoros együttműködésben készült a tagállamokkal, a civil társadalommal és az uniós ügynökségekkel.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján a bizottság hangsúlyozta: a drogkereskedelem globális méretű bűnözői tevékenység, amely súlyosan veszélyezteti az európai lakosság biztonságát és jólétét. A kokain és a szintetikus anyagok továbbra is erősítik az erőszakot, a korrupciót és a gazdaság illegális befolyásolását, miközben a szerhasználat növekvő közegészségügyi kockázatot jelent, különösen a fiatalok számára. Emellett drogtermelés jelentős környezeti károkat is okoz, többek között a mérgező hulladék révén.