Antiszemita gyűlöletkeltés miatt elítéltek egy litván kormánypárti vezetőt
Zsidóellenes gyűlöletet szított
A vilniusi kerületi bíróság megállapította, hogy Zemaitaitis 2023-ban a közösségi médiában és egy nyilvános beszédében is zsidóellenes gyűlöletet szított, és bagatellizálta a náci Németország bűneit. Bizonyítottnak látták, hogy a náci Németországban elkövetett történelmi bűnök egy részéért a politikus kollektív felelősséggel vádolta a németországi zsidókat. A bírók szerint ezzel erősítette a negatív sztereotípiákat, és ellenséges indulatokat szított. Az ítélet szerint a politikus olyan, „megalázó és az emberi méltóságot sértő” kifejezéseket használt, amelyek etnikai gyűlöletkeltésre is alkalmasak voltak.
A pártelnök tagadta az ellene felhozott vádakat, és a BNS litván hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: politikailag motiváltnak tartja az eljárást, és fellebbezni fog ellene.
A kormányt vezető Szociáldemokrata Párt bejelentette, hogy tiszteletben tartja a bíróság döntését, de hangsúlyozta, hogy az ítélet nem jogerős.