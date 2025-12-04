Antiszemita gyűlöletkeltés miatt elítéltek egy litván kormánypárti vezetőt

Antiszemita gyűlöletkeltés és a holokauszt relativizálása miatt ötezer eurós pénzbírsággal sújtották csütörtökön Litvániában Remigijus Zemaitaitist, a kormánykoalícióhoz tartozó Hajnal a Nyemanon párt elnökét. Az ítélet nem jogerős.

A vilniusi kerületi bíróság megállapította, hogy Zemaitaitis 2023-ban a közösségi médiában és egy nyilvános beszédében is zsidóellenes gyűlöletet szított, és bagatellizálta a náci Németország bűneit. Bizonyítottnak látták, hogy a náci Németországban elkövetett történelmi bűnök egy részéért a politikus kollektív felelősséggel vádolta a németországi zsidókat. A bírók szerint ezzel erősítette a negatív sztereotípiákat, és ellenséges indulatokat szított. Az ítélet szerint a politikus olyan, „megalázó és az emberi méltóságot sértő” kifejezéseket használt, amelyek etnikai gyűlöletkeltésre is alkalmasak voltak.

A pártelnök tagadta az ellene felhozott vádakat, és a BNS litván hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: politikailag motiváltnak tartja az eljárást, és fellebbezni fog ellene.

A kormányt vezető Szociáldemokrata Párt bejelentette, hogy tiszteletben tartja a bíróság döntését, de hangsúlyozta, hogy az ítélet nem jogerős.