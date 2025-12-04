Külföld
Andrej Babis bejelentette, hogy lemond
Az Agrofert holding részvényeit a jövőben egy független személy fogja kezelni
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője
Fotó: AFP/Anadolu/Lukas Kabon
Az Agrofert részvényeit a jövőben egy független személy fogja kezelni. Babis halála után a holdingot gyermekei öröklik.
Ezt a politikus az X-en nyilvánosságra hozott videóban közölte.
A lépéssel Babis a politikusi és vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani.
A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult.
Petr Pavel államfő ennek a problémának a megoldását szabta feltételül ahhoz, hogy Babist kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.