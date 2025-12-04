2025. december 7., vasárnap

Előd

Andrej Babis bejelentette, hogy lemond

Az Agrofert holding részvényeit a jövőben egy független személy fogja kezelni

MH/MTI
 2025. december 4. csütörtök. 20:58
Andrej Babis, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke csütörtökön este bejelentette, hogy lemond az Agrofert holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.

Andrej Babis bejelentette, hogy lemond
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője
Fotó: AFP/Anadolu/Lukas Kabon

Az Agrofert részvényeit a jövőben egy független személy fogja kezelni. Babis halála után a holdingot gyermekei öröklik.

Ezt a politikus az X-en nyilvánosságra hozott videóban közölte.

A lépéssel Babis a politikusi és vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani.

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult.

Petr Pavel államfő ennek a problémának a megoldását szabta feltételül ahhoz, hogy Babist kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

