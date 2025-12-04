A NATO külügyminisztereinek többsége megérti, hogy támogatni kell az Egyesült Államok békés rendezésre irányuló kezdeményezését Ukrajnában – állítja Juraj Blanar, Szlovákia külügy- és Európa-ügyi minisztere.

„A legtöbb NATO-partner megérti, hogy maximális támogatást kell nyújtani ehhez a kezdeményezéshez” — mondta.

Szerinte a konfliktusra vonatkozó béketerv végrehajtásának Ukrajna részvételével és „az európai partnerek arányos részvételével” kell történnie. Blanar megjegyezte azt is, hogy Pozsony attól tart, hogy az EU-ban blokkolt orosz vagyon esetleges elkobzása veszélyeztetheti a békefolyamatot. Ezért – nyilatkozta a miniszter – Szlovákia nem fog olyan lépéseket tenni, amelyek veszélyeztetnék a konfliktusrendezési tervet - írta meg az Eadaily.

Emlékeztetőül, novemberben az Egyesült Államok bemutatta az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó tervét. Kijev és az EU kritikusan reagált rá, míg Oroszország kijelentette, hogy a terv megvitatásra kerül.