A migrációs káosz Európában civilizációs káoszhoz vezet

Véget kell vetni az átgondolatlan, az uniós intézményekbe és a nemzeti kormányokba beszivárgott civil szervezetek terjesztette befogadó kultúrának, ugyanis migrációs káosz van Európában, ami civilizációs káoszhoz vezet – jelentette ki Fabrice Leggeri, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti (EP-) képviselője, az Európai Unió varsói székhelyű határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) korábbi ügyvezető igazgatója Brüsszelben csütörtökön.

„Meg kell szabadulnunk attól a narratívától, amely meggyengítette a határainkat” – fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel rendezett konzervatív konferencián tartott előadásában Leggeri.

Kijelentette: szakítani kell az európai határokat gyengítő, az Európai Bizottság és a civil szervezetek által terjesztett ideológiákkal, mert – mint kiemelte – a migránsok visszaélnek a menedékjoggal, a menedékjog iránti kérelmekkel, amelyeket illegális eszközként használnak a migrációs politikák és a határellenőrzések megkerülésére. Szakítani kell továbbá azzal, hogy az Európai Bizottság arra kényszeríti a tagállamokat, hogy fogadják azokat a migránsokat, akikre nincs szükségük, akiket nem akarnak a területükön látni, de akik kihasználják és visszaélnek a nemzetközi menedékjog fogalmával.

„Vissza kell térnünk a valódi nemzetközi védelem lényegéhez. Ahhoz, hogy a tagállamok dönthessenek arról, ki kaphat védelmet, ki kaphat menekültstátuszt, és ki nem, és kit kell ezután kiutasítani, mert nincs jogosultsága az uniós tartózkodásra” – fogalmazott Leggeri, majd hozzátette: az európai külső határok vagy bármely más határ illegális átlépését bűncselekménynek kell tekinteni.

Véleménye szerint a migrációs válság oka, hogy olyan ideológiák, köztük a woke ideológia terjednek Európában, amelyek egyértelműen előnyben részesítik a külföldieket. Szavai szerint vannak olyanok, köztük politikusok, politikai csoportok, vagy civil szervezetek, amelyek a külföldieket részesítik előnyben a saját állampolgáraikkal szemben.

„Ezekben az emberekben és szervezetekben egyfajta gyűlölet uralkodik mindazzal szemben, akik vagyunk, a saját identitásunkkal, nemzeti identitásunkkal, az európai identitásunkkal szemben” – fogalmazott.

Közölte: a nem kívánt tömeges migrációnak biztonsági fenyegetés, magas szintű a bűnözési ráta és terrorizmus a következményei. Mindez bizonyítja, hogy a határok és határvédelem helyreállítására alapvetően szükséges – húzta alá.

Kiemelte továbbá: a határoknak szimbolikus jelentésük is van. Világosan mutatják meg, hogy „egy nemzet vagyunk”. Ha nincs határ, nincs nemzet. Ha nincs határ, nincs identitás. Ha nincs határ, nincs józan ész a nemzeti szolidaritás, vagy akár az európai szolidaritás tekintetében – hívta fel a figyelmet.

Hatékonyabb és szigorúbb visszaküldési politikákra és jogszabályokra, valamint visszaküldési mechanizmusra van szükség. Véget kell vetni a kedvesnek és barátságosnak tűnő befogadási kultúrának és megközelítésnek. „Akinek nincs jogosultsága az unió területére lépni, vagy az uniós maradásra, vissza kell küldeni, és pont” – fogalmazott.

Szigorúbb migrációs szabályozásokra van szükség, szigorúbban kell betartatni azokat, és foglalkozni szükséges azzal a ténnyel is, hogy egyes civil szervezetek szándékosan alá akarják ásni a nemzeti kormányok vagy akár az uniós ügynökségek által hozott intézkedéseket. Nyomást kell gyakorolni továbbá a származási országokra, hogy fogadják vissza saját állampolgáraikat – hangoztatta.

„Legyünk büszkék a kultúránkra. Próbáljunk meg nem félve vállalni és ápolni hagyományainkat, és ne adjuk fel identitásunkat” – tette hozzá előadásában a francia EP-képviselő.