A balti államfők szkeptikusan nyilatkoztak a béketárgyalásokról

„Úgy gondolom, hogy a kompromisszum és a konszenzus esélye minimális. Mégis meg kell próbálnunk” – mondta a megbeszélés után Gitanas Nauseda litván elnök.

A litván elnök mellett Edgars Rinkevics lett elnök, a tanácskozás házigazdája és Alar Karis észt elnök is méltatta az Egyesült Államok erőfeszítéseit és legutóbbi tárgyalásait, de a három államfő leszögezte: szerintük Oroszország és Vlagyimir Putyin elnök nem akar békét, és folytatni akarják a háborút.

Hangoztatták, hogy Ukrajna részvétele nélkül nem lehet döntést hozni az ország jövőjéről és biztonságáról. Sürgették, hogy Európa nagyobb beleszólást kapjon a tárgyalásokba. „Meggyőződésem, hogy Európának és Ukrajnának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál az ilyen megbeszéléseken” – mondta Rinkevics.

A három balti elnök tanácskozásán szóba került, hogy kialakítanának egy úgynevezett balti védvonalat, vagyis fizikai akadályokat emelnének az orosz és a fehérorosz határokon. Felszólították az EU-t és NATO-t, hogy továbbra is nagy hangsúlyt fektessen a balti térség biztonságára.