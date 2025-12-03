Zelenszkij még reménykedik

Miközben a nemzetközi sajtó arról cikkezik, hogy az amerikai békeküldöttség lemondta az európai randevút, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd este még arról beszélt: delegációja gőzerővel készül a Donald Trump embereivel való újabb tárgyalási fordulóra.

A helyzet diplomáciai káoszra utal: Kijev még várja a vendégeket, akik Moszkva szerint már Washington felé tartanak – írja a Kyiv Independent .

Zelenszkij tájékoztatása szerint az ukrán tárgyalócsoport két vezetője, Rusztem Umerov (a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára) és Andrij Hnatov (vezérkari főnök) december 3-án Brüsszelben tartózkodik. Itt európai nemzetbiztonsági tanácsadókkal találkoznak, hogy megvitassák a béketerv „európai komponensét” és a szükséges biztonsági garanciákat.

Az elnök szerint a brüsszeli út után a tisztviselők „megkezdik az előkészületeket a Trump küldötteivel folytatandó tárgyalásokra”. Ez a kijelentés éles ellentmondásban áll azokkal a friss értesülésekkel, amelyek szerint Steve Witkoff és Jared Kushner a moszkvai tárgyalások után lemondta a Zelenszkijjel tervezett találkozót.

Moszkva: Megígérték, hogy hazamennek

A zűrzavart fokozza Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadójának nyilatkozata is. Az orosz tisztviselő a Putyinnal folytatott, „konstruktívnak” minősített, de áttörést nem hozó ötórás tárgyalás után azt állította:

„Az amerikai küldöttek megígérték, hogy nem mennek Kijevbe, hanem visszatérnek haza, Washingtonba.”

Az Axios korábban arról számolt be, hogy Kushnerék egy meg nem nevezett európai országban találkoztak volna Zelenszkijjel. A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a menetrend változását.

A 28 pont finomhangolása

A diplomáciai nagyüzem tétje hatalmas: Kijev elkeseredett küzdelmet folytat azért, hogy kedvezőbb feltételeket harcoljon ki a Trump-adminisztráció által támogatott, eredetileg 28 pontból álló béketervben. A tervezet jelenlegi formájában rendkívül szigorú feltételeket szabna Ukrajnának:

Megtiltaná a NATO-csatlakozást;

Maximálná a hadsereg létszámát;

Területi engedményeket kényszerítene ki.

„Mint mindig, Ukrajna konstruktívan dolgozik a valódi béke eléréséért. Várom a mai európai találkozók eredményeit” – írta Zelenszkij az X-en, továbbra is optimizmust sugározva a folyamattal kapcsolatban.