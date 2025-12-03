Witkoff felvette a kapcsolatot Kijevvel a Putyinnal folytatott tárgyalások után

Witkoff felvette a kapcsolatot Kijevvel, miután a Kremlben tárgyalt Putyinnal – jelentette be Andrij Szibiha.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelentése szerint Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz vezetővel folytatott megbeszéléseit követően felvette a kapcsolatot Kijevvel.

„Kapcsolatfelvétel történt az ukrán delegáció vezetője és Witkoff úr között (...) Az amerikai delegáció képviselői arról számoltak be, hogy (...) a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak” – jelentette ki az ukrán külügyminisztérium vezetője.

A Szibiha bejelentette az ukrán és az amerikai delegációk közötti találkozót az Egyesült Államokban. A dátumot és a helyszínt nem határozták meg.