2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Witkoff felvette a kapcsolatot Kijevvel a Putyinnal folytatott tárgyalások után

Jöhet a következő kör

MH
 2025. december 3. szerda. 18:18
Witkoff felvette a kapcsolatot Kijevvel, miután a Kremlben tárgyalt Putyinnal – jelentette be Andrij Szibiha.

Witkoff felvette a kapcsolatot Kijevvel a Putyinnal folytatott tárgyalások után
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja
Fotó: AFP/Drew Angerer

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelentése szerint Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz vezetővel folytatott megbeszéléseit követően felvette a kapcsolatot Kijevvel.

„Kapcsolatfelvétel történt az ukrán delegáció vezetője és Witkoff úr között (...) Az amerikai delegáció képviselői arról számoltak be, hogy (...) a moszkvai tárgyalások sikeresek voltak” – jelentette ki az ukrán külügyminisztérium vezetője.

A Szibiha bejelentette az ukrán és az amerikai delegációk közötti találkozót az Egyesült Államokban. A dátumot és a helyszínt nem határozták meg.

