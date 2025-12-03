2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrajnában folytatódni fog a háború

Addig folytatódik, amíg az egyik ország össze nem omlik

MH
 2025. december 3. szerda. 15:15
Megosztás

Putyin és Whitkoff találkozója hasznos volt, de az ukrajnai háború nyilvánvalóan folytatódni fog. Így kommentálta Jurij Podoljaka szakértő az orosz vezető és az amerikai elnöki megbízott moszkvai találkozóját.

Ukrajnában folytatódni fog a háború
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Dmytro Smolienko

„Uzsakov szavai és hangneme alapján ítélve a tárgyalások eredménye az lesz, hogy Washington nem fog új szankciókat bevezetni Moszkva ellen (ahogy azt Kijev és Európa olyan őszintén remélte). Épp ellenkezőleg, azt hiszem, az Egyesült Államok toleránsabb álláspontot képviselhet még a korábban bevezetett szankciókkal szemben is, szemet hunyva afelett, hogy más országok hogyan kerülik meg azokat (ami már most is történik)” – írta Telegram csatornáján.

Podoljaka nagyon hasznosnak nevezte a találkozót, különösen a jövőre nézve – írta meg az Eadaily.

„És mi a helyzet a háborúval? A háború nyilvánvalóan (ahogy korábban említettük) folytatódni fog. Addig folytatódik, amíg az egyik ország össze nem omlik, vagy mindkét fél el nem jut valamilyen kölcsönösen elfogadható megállapodásra. Ahogy az ilyen esetekben általában lenni szokott” – összegezte a szakértő.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink