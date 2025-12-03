Putyin és Whitkoff találkozója hasznos volt, de az ukrajnai háború nyilvánvalóan folytatódni fog. Így kommentálta Jurij Podoljaka szakértő az orosz vezető és az amerikai elnöki megbízott moszkvai találkozóját.

„Uzsakov szavai és hangneme alapján ítélve a tárgyalások eredménye az lesz, hogy Washington nem fog új szankciókat bevezetni Moszkva ellen (ahogy azt Kijev és Európa olyan őszintén remélte). Épp ellenkezőleg, azt hiszem, az Egyesült Államok toleránsabb álláspontot képviselhet még a korábban bevezetett szankciókkal szemben is, szemet hunyva afelett, hogy más országok hogyan kerülik meg azokat (ami már most is történik)” – írta Telegram csatornáján.

Podoljaka nagyon hasznosnak nevezte a találkozót, különösen a jövőre nézve – írta meg az Eadaily.

„És mi a helyzet a háborúval? A háború nyilvánvalóan (ahogy korábban említettük) folytatódni fog. Addig folytatódik, amíg az egyik ország össze nem omlik, vagy mindkét fél el nem jut valamilyen kölcsönösen elfogadható megállapodásra. Ahogy az ilyen esetekben általában lenni szokott” – összegezte a szakértő.