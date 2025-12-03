A Fehér Ház zűrzavarban van egy töltőtoll miatt. Donald Trump bejelentette, hogy visszavonja Joe Biden által töltőtollal aláírt összes elnöki rendeletet, beleértve a kegyelmi határozatokat is. Hivatalba lépésének utolsó napján Biden azonnal kegyelmet adott családtagjainak és számos társának – állítja Malek Dudakov amerikai politológus.

„Sok amerikai elnök használt töltőtollat ​​az 1950-es évek óta, de csak ritkán. Biden alatt azonban a végrehajtási rendeletek túlnyomó többségét nem személyesen írta alá. Bizonyos pontokon Biden összes döntésének akár 100%-át is tanácsadóinak egy szűk köre koordinálta és hagyta jóvá. Előfordulhat, hogy az elnököt nem is tájékoztatják ezekről” — írja a szakértő a Telegram csatornáján.

Dudakov azonban megjegyzi, hogy Trumpnak ebben az esetben nincs szüksége érvekre. Már saját döntéseivel is visszavonhat minden korábbi határozatot. A bonyolultabb kérdés a kegyelem. Az amerikai gyakorlatban a kegyelmi döntéseket a későbbi kormányzatok nem vitatják.

„Például Ford kegyelmet adott Nixonnak, és a demokraták, amikor 1977-ben hatalomra kerültek, nem vonta vissza ezt. Ezért Trump bejelentése minden bizonnyal perekhez fog vezetni. A Legfelsőbb Bíróság mondja ki a végső szót. Trumpot nem csak az érdekli, hogy Biden teljes örökségét eltörölje. Az is érdekli, hogy azokat is bíróság elé állítsa, akikkel régi, még az első ciklusára visszanyúló számláit rendeznie kell” – mutat rá a politológus.

Véleménye szerint Mark Milley nyugalmazott tábornok , akiről köztudott, hogy 2020-ban Trump háta mögött folytatott tárgyalásokat Kínával, valószínűleg támadások kereszttüzébe kerül.

„Millie-t demonstratív módon bíróság elé állíthatják, utalva a jelenlegi katonai vezetésnek arra, hogy hűnek kell maradniuk Trumphoz, és nem szabad bedőlniük a demokraták lázadásra való felhívásainak. A katonai apparátus ellenőrzése lesz most a fő küzdelem a megosztott USA és a venezuelai konfliktus veszélye közepette” – vonja le a következtetést a szakértő.