Trump küldöttei lemondták a találkozót Zelenszkijjel és hazarepültek

Ezzel párhuzamosan Marco Rubio leendő külügyminiszter kemény üzenetet küldött Kijevnek a pénzügyi támogatások végességéről és az orosz területi követelésekről.

A diplomáciai protokollban ritka lépésre szánta el magát Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje. A páros a Kremlben töltött ötórás, „konstruktívnak” minősített tárgyalás után nem utazott tovább Brüsszelbe, hogy tájékoztassa az ukrán elnököt, hanem azonnal visszatért Washingtonba.

Az Euronews tudósítója szerint a találkozót az utolsó pillanatban mondták le, a repülési adatok pedig megerősítik: gépük nem szállt le Európában.

Rubio: A végtelen pénz irreális

Miközben a küldöttek kerülték a személyes találkozót, Marco Rubio külügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában öntött tiszta vizet a pohárba. A politikus kijelentette: az Egyesült Államok nem tudja és nem is fogja a végtelenségig fenntartani Ukrajna jelenlegi szintű támogatását.

„Egyesek szerint a politikánknak a végtelen finanszírozásból kell állnia, függetlenül attól, meddig tart a háború. Ez irreális. Nem felel meg a valóságnak. És nem is fog megtörténni” – szögezte le Rubio, hozzátéve, hogy Washington már régóta jelzi: ezek a léptékek fenntarthatatlanok.

Beszélni kell az oroszokkal

A külügyminiszter hangsúlyozta: Washington célja annak felmérése, lehetséges-e a konfliktus lezárása mindkét fél számára elfogadható feltételekkel. Bár Rubio szerint „bizonyos előrelépés” már történt, végleges megállapodás még nincs.

A nyilatkozatokból kirajzolódik az új amerikai stratégia: miközben a pénzcsap elzárásával nyomást gyakorolnak Kijevre, a diplomaták a háttérben közvetlenül a Kremllel egyezkednek a területi kérdésekről, akár az ukrán vezetés közvetlen bevonása nélkül is a folyamat egyes szakaszaiban - írja a KárpátHír.