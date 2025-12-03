Trump „hamarosan” szárazföldi támadást is indít a drogkartellek ellen

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi támadásokat hajthat végre a feltételezett kábítószer-kartellek ellen Latin-Amerikában. A Bloomberg szerint egy fehér házi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy ezek a műveletek „hamarosan” megkezdődnek.

Az amerikai haditengerészet eddigi támadásai a feltételezett kábítószer-csempészhajókra koncentráltak a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon, de most már a szárazföldi célpontokat is megcélozzák.

„A szárazföldi támadásokkal kezdjük” – mondta Trump a CBS szerint. „A szárazföld sokkal könnyebb, és ismerjük az általuk használt útvonalakat.” Hangsúlyozta, hogy az USA rendelkezik átfogó információkkal a kartellek tartózkodási helyéről: „Mindent tudunk róluk. Tudjuk, hol élnek.”

Venezuela és Kolumbia a célpont

Trump Venezuelát és Kolumbiát nevezte meg lehetséges célpontként a tervezett támadásokhoz. Az amerikai kormány azzal vádolja a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót, hogy együttműködik a drogkartellekkel. Maduro visszautasítja ezeket a vádakat. Trump azonban a Bloomberg szerint kijelentette, hogy nem csak Venezuela érintett: „Minden ország, amely illegális kábítószert hoz az Egyesült Államokba, támadási célpont.” Hozzátette, hogy Venezuela „nagyon rossz”, de más országok is felelősek a kábítószer-kereskedelemért.

Trump már októberben jelezte, hogy kész kiterjeszteni a katonai műveleteket szárazföldi célpontokra. A Bloomberg szerint akkor azt mondta, hogy az ország „a következő a sorban”. Novemberben kijelentette, hogy „büszke” lenne arra, ha kiterjesztheti a műveleteket venezuelai, kolumbiai és mexikói célpontokra.

Háborús bűnök?

A bejelentés mind az Egyesült Államokban, mind nemzetközi szinten kritikát váltott ki. A CBS News szerint néhány amerikai szenátor kétségbe vonta a feltételezett kábítószer-csempészhajók elleni eddigi támadások jogi alapját. A Trump-kormány azzal érvel, hogy az Egyesült Államok „nem nemzetközi fegyveres konfliktusban” áll a kartellekkel, amelyeket terrorista csoportoknak minősítettek.

A Washington Post emellett felfedte, hogy egy feltételezett kábítószer-csempészhajó elleni szeptemberi támadás során két túlélőt szándékosan megöltek. A szakértők ezt potenciális háborús bűncselekménynek értékelik. A kormány azonban védi ezeknek a műveleteknek a jogszerűségét.

A Trump-kormány már eddig is keményen fellépett a kábítószer-kereskedelem ellen. A Védelmi Minisztérium folyamatosan célzott támadásokat hajt végre a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyek állítólag kábítószert szállítottak. Ezek során több mint 80 ember vesztette életét. A hajók rakományára vonatkozó bizonyítékokat azonban nem mutattak be. Ezért heves kritikák érték őket.

Kolumbia ellenzi az USA terveit

Latin-Amerikában is ellenállásba ütköznek Trump tervei. Gustavo Petro kolumbiai elnök a nemzeti szuverenitás megsértésével riogatta: „Ne fenyegessék szuverenitásunkat, mert felébresztik a jaguárt.” A venezuelai kormány képviselői azzal vádolják az USA-t, hogy megfélemlíti az országot és rezsimváltásra törekszik.

Az USA már megerősítette katonai jelenlétét a régióban. Az XXL repülőgép-hordozó USS Gerald R. Fordot a Karib-tengerre küldték, az F-35 harci repülőgépeket pedig Puerto Ricóba helyezték át. Trump kijelentette továbbá, hogy Venezuela légterét zártnak kell tekinteni.